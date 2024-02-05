У Чорному морі затишшя, росіяни зараз формують свою подальшу тактику, - ВМС

Після знищення ракетного катера "Івановець", у Чорному морі затишшя. Росіяни зараз формують свою подальшу тактику.

Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Війна - це завжди пошук дії та протидії. Тобто реакція будь-якої сторони - це завжди реакція на ті дії, до яких вдався противник. У даному конкретному випадку стався черговий кейс, і він відрізняється від попередніх", - заявив він.

Плетенчук підкреслив, що була проявлена така винахідливість, що в результаті цього росіяни стали в черговий тупік.

"І зараз ворог, по-перше, розбирається, чому така ситуація стала можливою, а по-друге, він, звісно, зараз формує свою подальшу тактику, свої подальші дії, і відповідно через це таке затишшя. Ворог зараз вирішує, як йому поводитися далі в морі. Тому що, на жаль, якоїсь постійної протиотрути проти росіян немає", - заявив він.

Речник ВМС додав, що наразі технології розвиваються, і російські окупанти так само вчаться і реагують на українські винаходи.

"І тому зараз якраз той період, коли він вчиться", - підкреслив він.

Потоплення російського "Івановця"

В ніч на 1 лютого бійці одного з підрозділів ГУР знищили морськими дронами MAGURA V5 ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту РФ. Вартість корабля становить 60-70 млн доларів.

Цей катер вважався "гордістю" Чорноморського флоту РФ. Як говорив представник ГУР Андрій Юсов, таких катерів у Росії було лише три.

Детальніше про катер "Івановець", який потопили дрони ГУР - читайте у матеріалі РБК-Україна.

При цьому після знищення катера "Івановець" російські війська сховали ракетоносії з "Калібрами" у пункти базування.

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