Українські катери підбили російський літак біля "вишок Бойка" в Чорному морі

Сили безпеки й оборони України завдали удару по ворожому літаку, який знаходився в акваторії Чорного моря неподалік острова Зміїний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українську розвідку.

Як розповіли у розвідці, зіткнення з ворожим літаком сталося в територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих "вишок Бойка".

Там літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав удар у відповідь. При цьому раніше росіяни поширили фейк, про нібито ураження та затоплення українського катера.

Однак за даними розвідки, російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером "Москва" не завдавши жодної шкоди українським військовим.

Саме після цього літак отримав удар у відповідь. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому.

Що передувало

Нагадаємо, 22 серпня, Міністерство оборони Росії стверджувало, що нібито знищило швидкохідний військовий катер Willard Sea Force з десантною групою українських військових на борту.

Росіяни нафантазували, що знищили катер за допомогою авіаційної гармати.

Відомство країни-агресора також оприлюднило відео "атаки", на якому можна побачити невідомий катер, але кадрів знищення там немає.

Варто зауважити, що Міноборони Росії вже неодноразово публікувало неправдиву інформацію про знищення української техніки та солдатів.

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