Украинские катера подбили российский самолет возле "вышек Бойко" в Черном море
Силы безопасности и обороны Украины нанесли удар по вражескому самолету, который находился в акватории Черного моря недалеко от острова Змеиный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинскую разведку.
Как рассказали в разведке, столкновение с вражеским самолетом произошло в территориальных водах Украины вблизи острова Змеиный, в районе так называемых "вышек Бойко".
Там самолет оккупантов попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны Украины, но получил ответный удар. При этом ранее россияне распространили фейк, якобы о поражении и затоплении украинского катера.
Однако по данным разведки, российская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером "Москва", не нанеся никакого вреда украинским военным.
Именно после этого самолет получил ответный удар. Выпущенная из боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома.
Что предшествовало
Напомним, 22 августа Министерство обороны России утверждало, что якобы уничтожило быстроходный военный катер Willard Sea Force с десантной группой украинских военных на борту.
Россияне нафантазировали, что уничтожили катер с помощью авиационной пушки.
Ведомство страны-агрессора также обнародовало видео "атаки", на котором можно увидеть неизвестный катер, но кадров уничтожения там нет.
Следует заметить, что Минобороны России уже неоднократно публиковало ложную информацию об уничтожении украинской техники и солдат.
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