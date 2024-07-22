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У Чорному морі російські кораблі відсутні, - ВМС ЗСУ

Фото: ракети "Калібр" (zahid.net)/
Автор: Вадим Ребрина

Станом на ранок понеділка, 22 липня, зафіксований лише один російський корабель-ракетоносій - у Середземному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

Станом на 6:30 в Чорному морі кораблі РФ відсутні.

В Азовському морі є два кораблі, проте жоден з них не є ракетоносієм. 

Єдиний носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет знаходиться у Середземному морі.

Крім того, у ВМС повідомили, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 5 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 6 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, раніше спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що росіяни продовжують виводити носії "Калібрів" у Середземне море. За його словами, противник може застосувати таке озброєння для продовження геноциду сирійців.

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Війна Росії проти України