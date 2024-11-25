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В Чорному морі помітили російський носій "Калібрів": скільки ракет на борту

Понеділок 25 листопада 2024 06:51
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В Чорному морі помітили російський носій "Калібрів": скільки ракет на борту Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

В Чорному морі сьогодні вранці, 25 листопада, було зафіксовано два кораблі, які країна-агресор РФ вивела на бойове чергування. Серед них - один носій крилатих ракет типу "Калібр".

Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані Військово-морських сил Збройних сил України.

За інформацією українських ВМС, цей російський носій ракет в акваторії Чорного моря здатен у разі завдання ударів запустити 4 "Калібри".

До слова, добою раніше ворог виводив в Чорне море 6 кораблів, 3 з них були носіями "Калібрів" загальним залпом до 6 ракет.

Між тим в Азовському морі кораблі противника сьогодні станом на 06:00 - не спостерігаються.

Крім того, в Середземному морі також немає російських кораблів.

В Чорному морі помітили російський носій &quot;Калібрів&quot;: скільки ракет на борту

У ВМС ЗСУ також розповіли, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 6 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 5 суден, з них 4 рухалось з протоки Босфор.

Нагадаємо, як свідчать дані, отримані РБК-Україна від інформованих джерел, Росія змогла накопичити достатню кількість ракет з дальністю у понад 350 кілометрів.

При цьому найбільше Кремлю вдалось накопичити ракет "Калібр" - на 20 листопада їх на складах у ворога налічується близько 390 штук, а запланований випуск у листопаді - 30 одиниць. Детальніше про це читайте в нашому окремому матеріалі.

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