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В Черном море заметили российский носитель "Калибров": сколько ракет на борту

Понедельник 25 ноября 2024 06:51
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В Черном море заметили российский носитель "Калибров": сколько ракет на борту Фото: российский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море сегодня утром, 25 ноября, было зафиксировано два корабля, которые страна-агрессор РФ вывела на боевое дежурство. Среди них - один носитель крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

По информации украинских ВМС, этот российский носитель ракет в акватории Черного моря способен в случае нанесения ударов запустить 4 "Калибра".

К слову, сутками ранее враг выводил в Черное море 6 кораблей, 3 из них были носителями "Калибров" общим залпом до 6 ракет.

Между тем в Азовском море корабли противника сегодня по состоянию на 06:00 - не наблюдаются.

Кроме того, в Средиземном море также нет российских кораблей.

В Черном море заметили российский носитель &quot;Калибров&quot;: сколько ракет на борту

В ВМС ВСУ также рассказали, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 6 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 5 судов, из них 4 двигалось из пролива Босфор.

Напомним, как свидетельствуют данные, полученные РБК-Украина от информированных источников, Россия смогла накопить достаточное количество ракет с дальностью более 350 километров.

При этом больше всего Кремлю удалось накопить ракет "Калибр" - на 20 ноября их на складах у врага насчитывается около 390 штук, а запланированный выпуск в ноябре - 30 единиц. Подробнее об этом читайте в нашем отдельном материале.

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