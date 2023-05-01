Чорноморський банк торгівлі та розвитку виділив ОККО кредит обсягом до 25 млн євро

Кошти компанія залучає у якості робочого капіталу, і спрямовані вони будуть на закупівлю нафтопродуктів у тому числі у країнах чорноморського регіону - Румунії, Болгарії, Греції, Туреччині. Торік саме з цих країн компанія імпортувала понад 30% бензинів і дизельного пального.

"Це однозначно про вияв високої довіри з боку міжнародних фінансових інституцій. Вони мають упевненість, що навіть в умовах воєнного часу наша компанія зберігає високий рівень фінансової стійкості та ліквідності. Сподіваємося, що угода між ОККО і ЧБТР стане сигналом і для інших зовнішніх донорів про те, щоб підтримувати запозиченнями ті українські бізнеси, які продовжують ефективно працювати", - коментує угоду СЕО ОККО Василь Даниляк.

Перший кредит від ЧБТР компанія залучила ще у 2004 році. Окрім ЧБТР, компанія співпрацювала також з Європейським банком реконструкції і розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією та цілою низкою західних комерційних банків.

"Наша компанія - одна з небагатьох в Україні, хто понад 20 років повністю виконує свої зобов’язання перед усіма кредиторами без реструктуризацій і затримок. Сьогодні це наша велика конкурентна перевага, яка в сучасних непростих умовах війни в країні забезпечує нам доступ до банківського капіталу", - додав Василь Даниляк.

"Ми надзвичайно раді підтримати «Галнафтогаз», одного з наших діючих клієнтів, у його зусиллях щодо продовження діяльності та розвитку альтернативних логістичних шляхів доставки світлих нафтопродуктів в Україну. Поточна ситуація в Україні створила безпрецедентні виклики для економіки країни, і ми розуміємо важливість забезпечення безперебійного доступу до основних товарів і послуг для українського народу. Ми як і раніше прагнемо надавати нашим клієнтам необхідні фінансові ресурси для задоволення їхніх бізнес-потреб, особливо в ці складні часи", - зазначив під час підписання угоди доктор Серхат Кексал, президент ЧБТР.