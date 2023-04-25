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"Чорноморець" забрав призи тренера та футболіста туру УПЛ

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Одеса, Вівторок 25 квітня 2023 12:40
"Чорноморець" забрав призи тренера та футболіста туру УПЛ Фото: Роман Григорчук (у центрі) навесні програв лише раз (facebook.com/fc.chernomorets)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга оголосила переможців у номінаціях найкращому тренеру та найкращому гравцеві 22-го туру в елітному дивізіоні чемпіонату України. Нагороди дісталися представникам одеського "Чорноморця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Форвард Даниїл Алефіренко – футболіст 22-го туру в Прем'єр-лізі. Український нападник оформив дубль у протистоянні з "Кривбасом" (3:2).

Алефіренко вийшов на вістрі атаки "моряків" зі стартових хвилин. Саме він відкрив рахунок під завісу першого тайму, коли реалізував вихід віч-на-віч із кіпером після закидання Кузика. У другій же половині 23-річний форвард вирвав для одеситів перемогу – разом із Авагімяном він утік у контратаку та низом пробив Сарнавського.

Керманич "Чорноморця" Роман Григорчук натомість став тренером звітного туру. "Моряки" завдяки виїзному успіху піднялися на 11-те місце в УПЛ. Одесити набрали 23 очки та випереджають зону вильоту на чотири пункти. Навесні команда Григорчука набрала 12 очок за сім турів.

Найкращих у 22-му турі Прем'є-ліги традиційно обрала Експертна рада. До неї увійшли знані вітчизняні екс-футболісти та тренери – Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

&quot;Чорноморець&quot; забрав призи тренера та футболіста туру УПЛ

До слова, напередодні "Дніпро-1" перестріляв львівський "Рух" із голом у доданий арбітром час.

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