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"Черноморец" забрал призы тренера и футболиста тура УПЛ

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Одесса, Вторник 25 апреля 2023 12:40
"Черноморец" забрал призы тренера и футболиста тура УПЛ Фото: Роман Григорчук (в центре) весной проиграл только раз (facebook.com/fc.chernomorets)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига объявила победителей в номинациях лучшему тренеру и лучшему игроку 20-го тура в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Форвард Даниил Алефиренко – футболист 22-го тура в Премьер-лиге. Украинский нападающий оформил дубль в противостоянии с "Кривбассом" (3:2).

Алефиренко вышел на острие атаки "моряков" со стартовых минут. Именно он открыл счет под занавес первого тайма, когда реализовал выход один на один с кипером после заброса Кузика. Во второй же половине 23-летний форвард вырвал для одесситов победу – вместе с Авагимяном он убежал в контратаку и низом пробил Сарнавского.

Наставник "Черноморца" Роман Григорчук в свою очередь стал тренером отчетного тура. "Моряки" благодаря выездному успеху поднялись на 11-е место в УПЛ. Одесситы набрали 23 очка и опережают зону вылета на четыре пункта. Весной команда Григорчука набрала 12 очков в семи турах.

Лучших в 22-м туре Премье-лиги традиционно избрал Экспертный совет. В нее вошли известные отечественные экс-футболисты и тренеры – Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

&quot;Черноморец&quot; забрал призы тренера и футболиста тура УПЛ

К слову, накануне "Днепр-1" перестрелял львовский "Рух" с голом в добавленное арбитром время.

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