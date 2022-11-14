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"Чорноморець" впевнено переграв "Львів" і покинув дно Прем'єр-ліги

Автор: Антон Федорців

Домашньою перемогою для одеського "Чорноморця" закінчився 13-й тур української Прем'єр-ліги. Хлопці Романа Григорчука здолали "Львів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 13-й тур

"Чорноморець" – "Львів" – 2:0

Голи: Єрмаков, 67, Войтіховський, 80

У першій половині суперники спромоглися лише на два моменти – по одному від кожної з команд. Спочатку форвард "містян" Бугай мав перспективну нагоду, але пробив точно в руки кіперу. Натомість одесит Білий під завісу тайму завершив комбінацію ударом головою у поперечину.

Після перерви "моряки" додали в активності. Побільшало й небезпеки – Наумець перевірив пильність воротаря ударом із середньої дистанції. У відповідь Бойко зі стандарту пробив над дев'яткою воріт "Чорноморця".

А на 67-й хвилині одесити повели в рахунку. Асистентом став ветеран Кравченко, який класним навісом із глибини знайшов у штрафному майданчику абсолютно вільного Єрмакова, а той головою спрямував м'яч у сітку – 1:0.

Далі "моряки" організували ще два моменти. Зокрема, Брагару класно пробив, але Ільющенков парирував постріл хавбека. А згодом поперечина зіграла за "Львів" після гарматного удару Войтіховського.

Та на 80-й гостей вже ніхто й ніщо не змогли врятувати. Гладкий чудово побачив вривання Войтіховського та віддав передачу на джокера одеситів. А він головою пробив під стійку воріт "Львова".

Із такою комфортною перевагою "Чорноморець" легко довів матч до перемоги. Завдяки трьом набраним очкам "моряки" покинули останню позицію у турнірній таблиці Прем'єр-ліги та піднялися на 13-те місце в чемпіонаті (9 очок).

До слова, напередодні "Дніпро-1" зіграв унічию з "Ворсклою" на Закарпатті.

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