UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Чорноморець" на виїзді виграв у "Кривбасу"

Фото: "Чорноморець" на виїзді виграв у "Кривбасу" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Наталія Кава

Перемогою для одеського "Чорноморця" завершилася поїздка до Кривого Рогу на матч 22 туру чемпіонату України проти "Кривбасу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

На 40-ій хвилині рахунок був відкритий "Чорномерцем". Перший гол забив нападник Данило Алефіренко.

Однак у другому таймі "Кривбас" зміг протягом перших чотирьох хвилин спочатку зрівняти рахунок, а потім і вирватись вперед. На 58-хвилині півзахисник одеського "Чорноморця" Максим Брагар намагався вибити м'яч з пустих воріт. Однак ще сильніше зарядив його у власні ворота.

Через чотири хвилини Максим Луньов отримав м'яч. Він рухався до воріт суперника, але різко змінив напрямок руху та ударом з-за меж штрафного майданчика суперника вразив ворота "Чорноморця".

Вже на 66-ій хвилині одесит Орест Кузик зробив рахунок 2:2.

На 75-ій хвилині Алефіренко оформив дубль та здобув першу в останніх чотирьох матчах перемогу для "Чорноморця".

Матч закінчився рахунком 2:3 на користь "Чорноморця". Таким чином одесити зможуть вийти із зони вильоту, та займуть 11-у сходинку УПЛ.

До слова, напередодні "Зоря" переграла "Дніпро-1" у боротьбі за топ-3 Прем'єр-ліги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
спортсмениФутболЧерноморец