"Чорноморець" на виїзді виграв у "Кривбасу"

Перемогою для одеського "Чорноморця" завершилася поїздка до Кривого Рогу на матч 22 туру чемпіонату України проти "Кривбасу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
На 40-ій хвилині рахунок був відкритий "Чорномерцем". Перший гол забив нападник Данило Алефіренко.
Однак у другому таймі "Кривбас" зміг протягом перших чотирьох хвилин спочатку зрівняти рахунок, а потім і вирватись вперед. На 58-хвилині півзахисник одеського "Чорноморця" Максим Брагар намагався вибити м'яч з пустих воріт. Однак ще сильніше зарядив його у власні ворота.
Через чотири хвилини Максим Луньов отримав м'яч. Він рухався до воріт суперника, але різко змінив напрямок руху та ударом з-за меж штрафного майданчика суперника вразив ворота "Чорноморця".
Вже на 66-ій хвилині одесит Орест Кузик зробив рахунок 2:2.
На 75-ій хвилині Алефіренко оформив дубль та здобув першу в останніх чотирьох матчах перемогу для "Чорноморця".
Матч закінчився рахунком 2:3 на користь "Чорноморця". Таким чином одесити зможуть вийти із зони вильоту, та займуть 11-у сходинку УПЛ.
До слова, напередодні "Зоря" переграла "Дніпро-1" у боротьбі за топ-3 Прем'єр-ліги.
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