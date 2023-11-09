"Чорноморець" несподівано попрощався з легіонером: він отримав серйозне покарання ФІФА

"Моряки" завершили співпрацю з латиноамериканцем. До лав команди Романа Григорчука він приєднався у серпні цьогоріч.

"Прощаємось із Дада через незалежні від нас обставини. Головна і єдина причина - в рішенні головної футбольної інстанції ФІФА щодо самого футболіста. Дада швидко став в команді своїм, не дивлячись на мовний бар'єр. Клуб бажає гравцю успіхів в подальшій кар'єрі і, не дивлячись ні на що, триматися позитивної хвилі і високого рівня гри", – йдеться в заяві клубу.

За даними "ТаТоТаке", Белмонте отримав бан на 600 днів. Упродовж цього часу він не зможе грати в турнірах під егідою УЄФА та ФІФА. Остання так покарала бразильця за ймовірне маніпулювання результами в чемпіонаті Бразилії.

"Чорноморець" у сезоні 2023/24

У заявці "моряків" на чемпіонат України опинилися 6 легіонерів. Вони представляють Бельгію, Словенію, Нігерію, Бразилію і Португалію.

"Чорноморец" після 13-ти турів УПЛ іде на 6-й сходинці, набравши 21 очко. Підопічні Григорчука мають матч у запасі. У Кубку України одесити дійшли до півфіналу, вибивши київський "Лівий берег", криворізький "Кривбас" і луганську "Зорю".

Дада зіграв 8 матчів у чемпіонаті України, в яких оформив 1 асист. Окрім того, бразилець провів 2 поєдинки в Кубку України, де забив "Кривбасу".