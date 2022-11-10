UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Чорноморець" мінімально переграв "Минай" та здобув першу перемогу в сезоні

Фото: "Чорноморець" вперше в сезоні переміг (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Дебютною перемогою одеського "Чорноморця" завершився матч 12-го туру чемпіонату України проти закарпатського "Миная".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 12-й тур

"Минай" – "Чорноморець" – 0:1

Гол: Путря, 5 (пенальті)

Вилучення: Джеймс, 71 (Ч, друга жовта картка)

"Морякам" вдалося забити швидкий м'яч на виїзді. Наумець упав у штрафному майданчику закарпатців і заробив одинадцятиметровий. До позначки підійшов Путря і не залишив Бандурі ані шансу парирувати удар.

Надалі "Чорноморець" продовжив контролювати гру. До кінця першого тайму одесити створили кілька напівнагод, а справжній момент виник на 44-й хвилині. Це Брагару змістився з лівого флангу та завдав діагонального удару в дев'ятку – поперечина!

У другому таймі "моряки" не збавляли обертів і могли подвоїти перевагу на старті. Наумець опинився на ударній позиції в межах карної зони "Миная", але під його удар кинувся оборонець і м'яч пройшов поруч зі стійкою.

А згодом "Чорноморець" опинився в меншості. Оборонець Джеймс отримав другу жовту, що автоматично перетворилася на червону картку, та пішов відпочивати достроково. Та навіть удесятьох гості зуміли втримати переможний рахунок.

Ця перемога стала для "моряків" прем'єрною у нинішньому сезоні. Тепер в активі одеситів 6 очок, а відставання від рятівної позиції скоротилося до трьох пунктів. Натомість "Минай" опустився у зону перехідних матчів.

До слова, напередодні "Дніпро-1" обіграв "Колос" на виїзді завдяки хет-трику Довбика.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛЧемпионат УкраиныЧерноморец