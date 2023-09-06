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Чорне море може бути або зоною вільної торгівлі, або зоною бойових дій, - економіст

Середа 06 вересня 2023 15:40
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Чорне море може бути або зоною вільної торгівлі, або зоною бойових дій, - економіст Фото: Чорне море може бути або зоною вільної торгівлі, або зоною бойових дій (wikipedia)
Автор: Артем Горовенко

Щодо Чорного моря має бути розроблений та впроваджений чіткий міжнародно-правовий механізм, який визначає, чи море є зоною бойових дій, чи зоною вільної торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економіста Бориса Кушнірука.

За його словами, посилення військової міці України у Чорному морі дає змогу ставити росії такий ультиматум, це більше не пусті слова.

"Якщо росія вважає це зоною бойових дій, ми тоді вважаємо, що всі кораблі, які входять і виходять в чорноморські порти росії, в тому числі, і порти в окупованому Криму, є законними цілями. Це має бути оголошено на рівні Ради безпеки ООН. Ми не могли робити цього раніше, поки у нас не було морських дронів. Тому що це були б слова без можливості заподіяти шкоду. Зараз така шкода може бути заподіяна. У нас є можливість доводити, що ми в цьому випадку будемо реально топити всі кораблі", - заявив експерт.

Кушнірук наголосив, що така ситуація вкрай невигідна росії, адже саме через Чорне море йде значна частина російського експорту нафти та зернових.

Зерновою угодою Україна по суті сама наклала на себе обмеження щодо вивозу тільки агропродукції. Можливо, раніше, до відкриття морського фронту та успішних спецоперацій, це і мало сенс, але зараз Україна може домогтися більшого.

"Ми нічого, крім зерна, звідси не вивозили, але й Росія не атакували порти. Інша справа, що ми по суті наклали на себе самообмеження, ми не мали можливості вивозити іншу продукцію, зокрема, металургійну. А в цілому, для нас вивіз металургійної продукції з точки зору валютної виручки є не менш важливим, ніж вивіз зернових. Тому зараз є можливість поставити питання чітко", - підкреслив він.

Нагадаємо, протягом останніх тижнів з портів України вийшло 4 судна з не аграрною продукцією, які застрягли з початку війни. Це судно с контейнерами та 3 судна з металопродукцією.

У Метінвест, що є власником частини металопродукції, вже заявили, що прорив блокади став можливим завдяки спільній роботі Офісу президента, Міністерства інфраструктури, ВМС ЗСУ та інших причетних силових відомств України.

За розрахунками Федерації роботодавців України, повне розблокування експорту через морські порти дасть Україні 10% до ВВП та 135 млрд грн податкових надходжень, а також дозволить відновити понад 500 тисяч робочих місць.

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