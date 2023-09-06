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Черное море может быть либо зоной свободной торговли, либо зоной боевых действий, - экономист

Среда 06 сентября 2023 15:40
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Черное море может быть либо зоной свободной торговли, либо зоной боевых действий, - экономист Фото: Черное море может быть либо зоной свободной торговли, либо зоной боевых действий (wikipedia)
Автор: Артем Горовенко

В отношении Черного моря должен быть разработан и внедрен четкий международно-правовой механизм, определяющий, является ли море зоной боевых действий, или зоной свободной торговли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономиста Бориса Кушнирука.

По его словам, усиление военной мощи Украины в Черном море позволяет ставить России такой ультиматум, это больше не пустые слова.

"Если Россия считает это зоной боевых действий, мы тогда считаем, что все корабли, входящие и выходящие в черноморские порты России, в том числе, и порты в оккупированном Крыму, являются законными целями. Это должно быть объявлено на уровне Совета безопасности ООН. Мы не могли делать этого раньше, пока у нас не было морских дронов. Потому что это были бы слова без возможности причинить вред. Сейчас такой вред может быть причинен. У нас есть возможность доказывать, что мы в этом случае будем реально топить все корабли" , – заявил эксперт.

Кушнирук подчеркнул, что такая ситуация крайне невыгодна России, ведь именно через Черное море идет значительная часть российского экспорта нефти и зерновых.

Зерновым соглашением Украина по сути сама покончила с собой ограничения по вывозу только агропродукции. Возможно, раньше, до открытия морского фронта и успешных спецопераций, это имело смысл, но сейчас Украина может добиться большего.

"Мы ничего, кроме зерна, отсюда не вывозили, но и Россия не атаковали порты. Другое дело, что мы по сути покончили с собой, мы не имели возможности вывозить другую продукцию, в частности, металлургическую. А в целом, для нас вывоз металлургической продукции с точки зрения валютной выручки не менее важно, чем вывоз зерновых. Поэтому сейчас есть возможность поставить вопрос четко", - подчеркнул он.

Напомним, за последние недели из портов Украины вышли 4 судна с не аграрной продукцией, которые застряли с начала войны. Это судно с контейнерами и 3 судна с металлопродукцией.

В Метинвесте, являющемся владельцем части металлопродукции, уже заявили, что прорыв блокады стал возможным благодаря совместной работе Офиса президента, Министерства инфраструктуры, ВМС ВСУ и других причастных силовых ведомств Украины.

По расчетам Федерации работодателей Украины, полное разблокирование экспорта через морские порты даст Украине 10% от ВВП и 135 млрд грн налоговых поступлений, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.

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