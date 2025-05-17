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"Чорна субота": на Сумщині оголошено траур через удар РФ по евакуаційному автобусу

Субота 17 травня 2025 09:57
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"Чорна субота": на Сумщині оголошено траур через удар РФ по евакуаційному автобусу Фото: на Сумщині оголошено траур через удар РФ по евакуаційному автобусу (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдарила дроном по евакуаційному автобусу у Сумській області - загинули 9 людей. У громаді оголошено День жалоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

Що передувало

Сьогодні вранці вдарили по пасажирському автобусу в Сумській області недалеко від міста Білопілля. В результаті атаки вже відомо про 9 загиблих та 5 поранених, яких негайно було госпіталізовано.

За передніми даними, росіяни вдарили по пасажирському транспорту, використавши БПЛА типу "Ланцет". Також відомо, що це був пасажирський автобус, яким люди їхали на евакуацію.

День жалоби

Через трагедію у регіоні було оголошено День жалоби.

"У зв’язку з трагічною подією, що сталася поблизу Білопілля, внаслідок якої загинули 9 людей. У Сумській громаді оголошено День жалоби 17 травня", - написав Кобзар.

Водночас голова Білопільської громади Юрій Зарко написав, що цей день увійде в історію Білопілля як "чорна субота".

"Навіть фашисти не робили подібного… Не може бути прощення рашистам за їхні звірства!!! Вічна памʼять вбитим! У памʼять за вбитими мирними людьми у місті оголошено траур з 17 по 19 травня", - написав він.

Також раніше ми писали, що з'явились перші кадри з місця удару російського дрона по автобусу з пасажирами у Сумській області.

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