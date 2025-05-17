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"Черная суббота": на Сумщине объявлен траур из-за удара РФ по эвакуационному автобусу

Суббота 17 мая 2025 09:57
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"Черная суббота": на Сумщине объявлен траур из-за удара РФ по эвакуационному автобусу Фото: на Сумщине объявлен траур из-за удара РФ по эвакуационному автобусу (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Наталья Кава

Российская армия ударила дроном по эвакуационному автобусу в Сумской области - погибли 9 человек. В громаде объявлен День траура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря.

Что предшествовало

Сегодня утром ударили по пассажирскому автобусу в Сумской области недалеко от города Белополье. В результате атаки уже известно о 9 погибших и 5 раненых, которые немедленно были госпитализированы.

По предварительным данным, россияне ударили по пассажирскому транспорту, использовав БПЛА типа "Ланцет". Также известно, что это был пассажирский автобус, которым люди ехали на эвакуацию.

День траура

Из-за трагедии в регионе был объявлен День траура.

"В связи с трагическим событием, произошедшим вблизи Белополья, в результате которого погибли 9 человек. В Сумской громаде объявлен День траура 17 мая", - написал Кобзарь.

В то же время председатель Белопольской громады Юрий Зарко написал, что этот день войдет в историю Белополья как "черная суббота".

"Даже фашисты не делали подобного... Не может быть прощения рашистам за их зверства!!! Вечная память убитым! В память об убитых мирных людях в городе объявлен траур с 17 по 19 мая", - написал он.

Также ранее мы писали, что появились первые кадры с места удара российского дрона по автобусу с пассажирами в Сумской области.

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