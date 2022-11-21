ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ: світлі сторони «темного» дня

Щороку ближче до осені повсюдно на слуху Чорна п'ятниця – розпродаж, на який багато хто чекає. Чому вона виникла саме у листопаді? Звідки виник такий незвичайний термін і що за ним ховається? Розбираємось у цих та інших популярних питаннях, пов'язаних із подією світового масштабу.
Чорна п'ятниця: з чого все починалося
Цей вираз відомий з другої половини XIX століття, але тоді він був дуже далеким від шопінгу. Через падіння цін на золото впала найбільша фондова біржа США, і це сталося буквально перед вихідними. В результаті не просто розорилися дрібні компанії на Уолл-стріт. Економіка Штатів загалом не могла оговтатися від кризи наступні кілька років. До позитивного сенсу ЧП наблизилася вже через 4 роки – у 1873-му. У невеликому містечку Ланкастер у Пенсільванії бідний продавець Френк Вулворт влаштував аукціон небаченої щедрості. На першому в Америці розпродажу по п'ять центів вдало розійшовся сезонний товар, що започаткувало робочу схему з гарними знижками. Згодом вона остаточно закріпилася, переросла в традицію та поширилася по всьому світу.
ТОП-10 цікавих фактів про Black Friday
За довгу історію існування свято для шопоголіків обросло численними міфами та легендами. Наприклад, одна з них говорить, що для американських плантацій купували рабів за зниженою ціною і цим зумовлено походження назви. Як би там не було, легендарна Чорна п'ятниця – реальне і унікальне явище:
- набула широкого поширення з середини 90-х,
- заснована на ентузіазмі і ніде не має офіційного статусу,
- займає ключовий проміжок між Хеллоуїном та різдвяним вікендом,
- не прив'язана до конкретної дати і традиційно припадає наступного дня після Дня Подяки,
- не є державним святом, але багато американців звикли брати відгул для вигідних покупок,
- зазвичай продовжується на суботу та неділю,
- означає не просто великі, а грандіозні знижки до 90%,
- дарує чудову можливість заощадити, вибравши безліч потрібних речей за дивовижною вартістю,
- приваблива не тільки для великих та дрібних торгових мереж, магазинів, а й для сфери послуг, що пропонують клієнтам різноманітні знижки, розіграші та подарунки,
- продовжується у вигляді «кіберпонеділка», орієнтованого на продаж через інтернет.
Чорна п'ятниця в Україні: що пропонують магазини
Масштабні sale-фестивалі у сучасних реаліях – це тренд, що підтримує більшість великих торгових мереж, у тому числі і онлайн-магазинів. Деякі з них проводять розпродаж не лише один день, наприклад, Чорна п'ятниця на Розетці стартує 21 листопада і триватиме весь тиждень. В рамках проведення BF можна купити все, що завгодно – від товарів до нерухомості. При цьому серед затребуваних категорій залишаються побутова техніка та електроніка, одяг та взуття, іграшки, косметика та парфумерія. Серед величезної різноманітності товарних позицій у 2022 році найцікавіші:
- смартфони від бюджетних до іміджевих моделей, включаючи флагмани,
- айфони різних поколінь, у тому числі 15-го та 16-го (останні новинки з крутими фішками),
- планшети як для повсякденних завдань, так і для вимогливих ігор
- ноутбуки для роботи та навчання, для бізнесу або геймерів,
- PlayStation та Xbox для вражаючих віртуальних пригод,
- телевізори, починаючи з компактної плазми та закінчуючи мультимедійними комплексами значних розмірів,
- обігрівачі для дому та для вулиці, підлогового, настінного та стельового типу розміщення,
- генератори для безперебійного електроживлення будь-яких об'єктів, що працюють на бензині або дизелі, стаціонарні та портативні,
- пилососи для сухого та вологого прибирання, від стандартних та ручних до роботизованих,
- пральні машини з горизонтальним та вертикальним завантаженням, вузькі та повногабаритні,
- ліжка для дорослих та для дітей, односпальні, полуторні та двоспальні, прямокутні, круглі та напівкруглі, двоярусні та триярусні,
- матраци низької, середньої та високої жорсткості, каркасні, пружинні та безпружинні, односторонні та двосторонні, з ортопедичним ефектом, водонепроникні,
- комплекти постільної білизни в мінімальній та розширеній комплектації (з ковдрою, пледом або подушкою), різноманітних забарвлень, дизайну та декору, від бавовняних та сатинових до атласних та плюшевих,
- новорічні подарунки на найвибагливіший смак, для сім'ї та близьких, друзів та колег, від миловидних знаків уваги до шикарних презентів, що виконують заповітні мрії.
У цьому списку – лише мінімум те, що щорічно пропонувалося на чорно-п'ятничному сейлі. Чим він порадує у 2022 році, стане відомо вже днями, коли стартує довгоочікуваний мегарозпродаж