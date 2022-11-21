ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ: світлі сторони «темного» дня

Щороку ближче до осені повсюдно на слуху Чорна п'ятниця – розпродаж, на який багато хто чекає. Чому вона виникла саме у листопаді? Звідки виник такий незвичайний термін і що за ним ховається? Розбираємось у цих та інших популярних питаннях, пов'язаних із подією світового масштабу.

Чорна п'ятниця: з чого все починалося

Цей вираз відомий з другої половини XIX століття, але тоді він був дуже далеким від шопінгу. Через падіння цін на золото впала найбільша фондова біржа США, і це сталося буквально перед вихідними. В результаті не просто розорилися дрібні компанії на Уолл-стріт. Економіка Штатів загалом не могла оговтатися від кризи наступні кілька років. До позитивного сенсу ЧП наблизилася вже через 4 роки – у 1873-му. У невеликому містечку Ланкастер у Пенсільванії бідний продавець Френк Вулворт влаштував аукціон небаченої щедрості. На першому в Америці розпродажу по п'ять центів вдало розійшовся сезонний товар, що започаткувало робочу схему з гарними знижками. Згодом вона остаточно закріпилася, переросла в традицію та поширилася по всьому світу.

ТОП-10 цікавих фактів про Black Friday

За довгу історію існування свято для шопоголіків обросло численними міфами та легендами. Наприклад, одна з них говорить, що для американських плантацій купували рабів за зниженою ціною і цим зумовлено походження назви. Як би там не було, легендарна Чорна п'ятниця – реальне і унікальне явище:

набула широкого поширення з середини 90-х,

заснована на ентузіазмі і ніде не має офіційного статусу,

займає ключовий проміжок між Хеллоуїном та різдвяним вікендом,

не прив'язана до конкретної дати і традиційно припадає наступного дня після Дня Подяки,

не є державним святом, але багато американців звикли брати відгул для вигідних покупок,

зазвичай продовжується на суботу та неділю,

означає не просто великі, а грандіозні знижки до 90%,

дарує чудову можливість заощадити, вибравши безліч потрібних речей за дивовижною вартістю,

приваблива не тільки для великих та дрібних торгових мереж, магазинів, а й для сфери послуг, що пропонують клієнтам різноманітні знижки, розіграші та подарунки,

продовжується у вигляді «кіберпонеділка», орієнтованого на продаж через інтернет.

Чорна п'ятниця в Україні: що пропонують магазини

Масштабні sale-фестивалі у сучасних реаліях – це тренд, що підтримує більшість великих торгових мереж, у тому числі і онлайн-магазинів. Деякі з них проводять розпродаж не лише один день, наприклад, Чорна п'ятниця на Розетці стартує 21 листопада і триватиме весь тиждень. В рамках проведення BF можна купити все, що завгодно – від товарів до нерухомості. При цьому серед затребуваних категорій залишаються побутова техніка та електроніка, одяг та взуття, іграшки, косметика та парфумерія. Серед величезної різноманітності товарних позицій у 2022 році найцікавіші:

смартфони від бюджетних до іміджевих моделей, включаючи флагмани,

айфони різних поколінь, у тому числі 15-го та 16-го (останні новинки з крутими фішками),

планшети як для повсякденних завдань, так і для вимогливих ігор

ноутбуки для роботи та навчання, для бізнесу або геймерів,

PlayStation та Xbox для вражаючих віртуальних пригод,

телевізори, починаючи з компактної плазми та закінчуючи мультимедійними комплексами значних розмірів,

обігрівачі для дому та для вулиці, підлогового, настінного та стельового типу розміщення,

генератори для безперебійного електроживлення будь-яких об'єктів, що працюють на бензині або дизелі, стаціонарні та портативні,

пилососи для сухого та вологого прибирання, від стандартних та ручних до роботизованих,

пральні машини з горизонтальним та вертикальним завантаженням, вузькі та повногабаритні,

ліжка для дорослих та для дітей, односпальні, полуторні та двоспальні, прямокутні, круглі та напівкруглі, двоярусні та триярусні,

матраци низької, середньої та високої жорсткості, каркасні, пружинні та безпружинні, односторонні та двосторонні, з ортопедичним ефектом, водонепроникні,

комплекти постільної білизни в мінімальній та розширеній комплектації (з ковдрою, пледом або подушкою), різноманітних забарвлень, дизайну та декору, від бавовняних та сатинових до атласних та плюшевих,

новорічні подарунки на найвибагливіший смак, для сім'ї та близьких, друзів та колег, від миловидних знаків уваги до шикарних презентів, що виконують заповітні мрії.

У цьому списку – лише мінімум те, що щорічно пропонувалося на чорно-п'ятничному сейлі. Чим він порадує у 2022 році, стане відомо вже днями, коли стартує довгоочікуваний мегарозпродаж