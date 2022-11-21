ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА: светлые стороны «темного» дня

Каждый год ближе к осени повсеместно на слуху Черная пятница – распродажа, которую ждут очень многие. Почему она возникла именно в ноябре? Откуда появился столь необычный термин и что за ним скрывается? Разбираемся в этих и других популярных вопросах, связанных с событием мирового масштаба.

Черная пятница: с чего все начиналось

Это выражение известно со второй половины XIX века, но тогда оно было очень далеким от шопинга. Из-за падения цен на золото обрушилась крупнейшая фондовая биржа США, что произошло буквально перед выходными. В результате не просто разорились мелкие компании на Уолл-стрит. Экономика Штатов в целом не могла оправиться от кризиса последующие несколько лет. К позитивному смыслу ЧП приблизилась уже через 4 года – в 1873-м. В небольшом городке Ланкастер в Пенсильвании бедный продавец Фрэнк Вулворт устроил аукцион невиданной щедрости. На первой в Америке распродаже по пять центов удачно разошелся сезонный товар, что положило начало рабочей схеме с хорошими скидками. Со временем она окончательно закрепилась, переросла в традицию и распространилась по всему миру.

ТОП-10 интересных фактов о Black Friday

За долгую историю существования праздник для шопоголиков оброс многочисленными мифами и легендами. Например, одна из них гласит, что для южноамериканских плантаций покупали рабов по сниженной цене и этим обусловлено происхождение названия. Как бы там ни было, легендарная Черная пятница – реальное и всецело уникальное явление:

получила широкое распространение с середины 90-х,

основана на энтузиазме и нигде не имеет официального статуса,

занимает ключевой промежуток между Хэллоуином и рождественским уикендом,

не привязана к конкретной дате и традиционно приходится на следующий день после Дня Благодарения,

не является государственным праздником, но многие американцы привыкли брать отгул для выгодных покупок,

обычно продлевается на субботу и воскресенье,

означает не просто большие, а грандиозные скидки вплоть до 90%,

дарит прекрасную возможность сэкономить, выбрав множество нужных вещей по удивительной стоимости,

привлекательна не только для крупных и мелких торговых сетей, магазинов, но и для сферы услуг, которые предлагают клиентам различные скидки, розыгрыши и подарки,

продолжается в виде «киберпонедельника», ориентированного на продажи через интернет.

Черная пятница в Украине: что предлагают магазины

Масштабные sale-фестивали в современных реалиях – это тренд, поддерживаемый большинством крупных торговых сетей, в том числе и онлайн-магазинов. Некоторые из них проводят распродажи не только один день, например, Черная пятница на Розетке стартует 21 ноября и продлится всю неделю. В рамках проведения BF можно купить все, что угодно – от продуктов до недвижимости. При этом в числе востребованных категорий остаются бытовая техника и электроника, одежда и обувь, игрушки, косметика и парфюмерия. Среди огромного разнообразия товарных позиций в 2022 году наиболее интересные:

смартфоны от бюджетных до имиджевых моделей, включая флагманы,

айфоны разных поколений, в том числе 15-го и 16-го (последние новинки с крутыми фишками),

планшеты как для повседневных задач, так и для требовательных игр,

ноутбуки для работы и учебы, для бизнеса или геймеров,

PlayStation и Xbox для впечатляющих виртуальных приключений,

телевизоры, начиная с компактной плазмы и заканчивая мультимедийными комплексами внушительных размеров,

обогреватели для дома и для улицы, напольного, настенного и потолочного типа размещения,

генераторы для бесперебойного электропитания любых объектов, работающие на бензине или дизеле, стационарные и портативные,

пылесосы для сухой и влажной уборки, от стандартных и ручных до роботизированных,

стиральные машины с горизонтальной и вертикальной загрузкой, узкие и полногабаритные,

кровати для взрослых и для детей, односпальные, полуторные и двуспальные, прямоугольные, круглые и полукруглые, двухъярусные и трехъярусные,

матрасы низкой, средней и высокой жёсткости, каркасные, пружинные и беспружинные, односторонние и двусторонние, с ортопедическим эффектом, водонепроницаемые,

комплекты постельного белья в минимальной и расширенной комплектации (с одеялом, пледом или подушкой), всевозможных расцветок, дизайна и декора, от хлопковых и сатиновых до атласных и плюшевых,

новогодние подарки на самый взыскательный вкус, для семьи и близких, друзей и коллег, от миловидных знаков внимания до шикарных презентов, исполняющих заветные мечты.

В этом списке – лишь минимум того, что ежегодно предлагалось на черно-пятничном сейле. Чем он порадует в 2022 году, станет известно уже на днях, когда стартует долгожданная мегараспродажа