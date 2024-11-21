"Чорна п’ятниця" наближається: поради, як уникнути помилок під час шопінгу

Щороку в останню п’ятницю листопада проходить "Чорна п’ятниця" - день глобальних розпродажів, який для багатьох є шансом придбати бажані товари зі значними знижками. Однак, імпульсивні покупки та несправжні акції можуть затьмарити позитивний досвід шопінгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспоживслужбу.

Там нагадали, що "Чорна п’ятниця", як й інші великі розпродажі, передусім змушує людей купувати все більше речей. Лише після розпродажу люди починають усвідомлювати, чи потрібні їм були придбані товари взагалі.

Є три основні ризики, які можуть зробити ваш шопінг невдалим:

Імпульсивні покупки, оскільки нерідко люди купують більше, ніж потрібно, а після розпродажу шкодують про марно витрачені кошти. Недобросовісні продавці, адже деякі підприємці підвищують ціни напередодні акції, щоб знижка виглядала привабливішою. Гірша якість товарів через те, що часто магазини розпочинають продає або застарілих, або неякісних речей, які потім важко повернути.

Саме тому краще дотримуватися кількох простих порад, щоб знижки не змогли затьмарити ваш розум, а придбані товари не змушували вас потім шкодувати:

Плануйте покупки заздалегідь

Складіть список потрібних товарів, а також важливо моніторити ціни на них ще до початку розпродажу.

Перевіряйте інформацію про товари

Пам'ятайте, що кожен товар має відповідати стандартам, мати чітке маркування державною мовою та гарантію (за наявності).

Знайте свої права

Ви маєте право обміняти або повернути товар зі знижкою протягом 14 днів відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів".

Зберігайте чек

Розрахунковий документ допоможе захистити ваші права у випадку покупки неякісного товару.

"Чорна п’ятниця" насправді може стати чудовою нагодою для вигідних покупок, але лише за умови обережності та раціонального підходу покупців.

Нагадаємо, що цьогоріч "Чорна п'ятниця" припадає на 29 листопада. Однак зазвичай мережі магазинів проводять її декілька днів.

У нашому матеріалі ви можете дізнатися про історію "Чорної п'ятниці", а також про те, що українці найчастіше купують під час глобального розпродажу.