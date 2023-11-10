Чорна П'ятниця 2023 — гряде щось грандіозне!

24 листопада стартує головний розпродаж року — Чорна П'ятниця 2023. Цього року омніканальний ритейлер і маркетплейс АЛЛО обіцяє по-справжньому дику акцію — грандіозні знижки на рекордну кількість товарів. А щоб жоден покупець не проґавив можливість оновити побутову техніку, електроніку та багато чого іншого за найвигіднішими цінами, «Дика П'ятниця» триватиме не 24 години, а цілий тиждень — з 20 по 26 листопада.

Полювання на мільйон — для справжніх хижаків

У Чорній П'ятниці 2023 в АЛЛО візьмуть участь понад 1000000 товарів з усіх категорій, а знижки сягнуть 70%. Такі вигідні пропозиції бувають тільки раз на рік.

Насамперед розпродаж торкнеться найбільш зажаданих категорій:

Акумулятори, повербанки, бензогенератори та інші корисні товари, які стануть у пригоді в складних умовах. Найширший асортимент електроніки: смартфони, планшети, ноутбуки, телевізори, навушники, розумні годинники Побутова техніка для дому: холодильники, пилососи, пральні машини, мікрохвильові печі, кавомашини

Це реальний шанс запастися технікою, яка дасть змогу комфортно пережити зиму та можливі перебої з електрикою.

Також зі знижками буде представлено:

модний одяг і стильне взуття для всієї родини;

товари для спорту, туризму та активного відпочинку;

косметика, парфумерія, товари для краси та здоров'я;

товари для дітей будь-якого віку;

іграшки та все необхідне для домашніх улюбленців.

У «дикому розпродажі» візьмуть участь найвідоміші бренди електроніки та побутової техніки: Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei, Honor, Sony, Philips, Bosch, Miele, LG, Lenovo.

Одним словом, у Чорну П'ятницю в АЛЛО можна буде знайти все, що давно хотілося купити для себе, близьких, дому та хобі.

Все для захоплення максимальних знижок

Чорна П'ятниця — це ще й чудова можливість придбати все необхідне на виплат або в кредит. АЛЛО пропонує гнучкі умови без переплат і початкового внеску.

Для постійних клієнтів діє програма лояльності АЛЛО Гроші. Накопиченими бонусами можна повністю або частково оплатити покупку. Також у Чорну П'ятницю можна буде розплатитися готівкою, карткою, через Google Pay та Apple Pay.

Щоб не пропустити старт розпродажу, рекомендується заздалегідь визначитися з товарами та відстежувати ціни на цікаві моделі. Також корисно зареєструватися на сайті АЛЛО, щоб першими отримувати повідомлення про початок Чорної П'ятниці. І хоча акція триватиме тиждень, не варто відкладати покупки, які цікавлять, на останній день — найбільш вигідні пропозиції швидко розбирають.

Доставлення по всій Україні

Замовлення доставляють в усі міста України кур'єрськими службами та в пункти видачі АЛЛО. Виняток — тимчасово окуповані території. Також можна забрати інтернет-замовлення в будь-якому магазині мережі по всій Україні.

Купуйте все необхідне зі знижкою до 70% у Чорну П'ятницю 2023 в АЛЛО! Не пропустіть шанс зловити якомога більше «здобичі»!