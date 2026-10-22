Чорна діра може знищити озоновий шар планети: небезпека сягає тисяч світлових років

Пастка у центрі галактики: чому водяний "рай" може виявитися ілюзією?

Зазвичай, шукаючи потенційно придатні для життя планети, науковці зосереджуються на так званій зоні життя - відстані від зорі, за якої на поверхні може існувати рідка вода. Однак нове дослідження показує, що важливе значення має й розташування планети у самій галактиці.

Поблизу галактичного центру зорі розташовані щільніше, а небезпечні космічні явища трапляються частіше.

Коли надмасивна чорна діра активно поглинає газ і пил, навколо неї формується надгарячий акреційний диск, а центральна область галактики перетворюється на активне галактичне ядро, здатне випромінювати потужні потоки енергії.

Основні фактори небезпеки від активного галактичного ядра:

Сильне випромінювання у жорсткому ультрафіолетовому та рентгенівському діапазонах;

у жорсткому ультрафіолетовому та рентгенівському діапазонах; Галактичні вітри з високоенергетичних частинок, що поширюються на величезні відстані;

з високоенергетичних частинок, що поширюються на величезні відстані; Інтенсивне нагрівання верхніх шарів атмосфери сусідніх та віддалених екзопланет.

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Здуті атмосфери та спалений озон: що роблять галактичні вітри з екзопланетами?

Науковці провели комп'ютерне моделювання різних сценаріїв із чорними дірами різної маси та ступеня активності. Симуляції показали, що потоки високоенергетичних частинок прискорюють втрату газів у відкритий космос і здатні повністю зруйнувати озоновий шар екзопланети.

Без озонового екрана поверхня планети піддається згубному впливу ультрафіолетового випромінювання, що унеможливлює існування складних форм життя.

Найпотужніші галактичні вітри можуть поширюватися на тисячі світлових років від центру галактики. Через це великі ділянки центрального балджа - щільного скупчення зір навколо ядра - можуть стати непридатними для життя.

Сплячий "монстр" Чумацького Шляху: чи загрожує небезпека нашій галактиці?

Центральна надмасивна чорна діра нашої галактики Sagittarius A* наразі перебуває у відносно спокійному стані.

Проте астрономи переконані, що у минулому вона проходила через періоди високої активності, під час яких навколишні зони Чумацького Шляху піддавалися потужному радіаційному опроміненню.

Дослідники зазначають, що поточні моделі є дещо спрощеними та не враховують додаткових факторів - швидкості відновлення атмосфери за рахунок вулканічних процесів.

Проте головний висновок вчених залишається беззаперечним: оцінка придатності планети для життя вимагає аналізу не лише її рідної зірки, а й стану всієї галактики та активності чорної діри у її центрі.