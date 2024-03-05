UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чому зміна деяких українських комбригів - гарна новина: пояснення експерта

Фото: експерт розповів, чому зміна деяких українських комбригів - хороша новина (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Зміна окремих українських командирів бригад, які не можуть упоратися зі своїм завданням, є гарною новиною.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт, колишній речник Генштабу Владислав Селезньов.

Він підкреслив, що якщо комбриг не може керувати особовим складом, адекватно оцінювати стан своїх сил та засобів, а також можливості ворога - йому нема чого робити на такій посаді.

"Не знаю, чи були заяви Сирського (про кадрові рішення через непрофесійність комбригів - ред.) конкретні кадрові рішення, але якщо це так, то це хороша новина", - додав експерт.

За словами Селезньова, днями він спостерігав за даними соцопитувань, які свідчать, що ключові застереження громадян від мобілізації стосуються неефективних командирів, які не бережуть людей.

Що говорив Сирський

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції українських військових на сході. За цей час йому вдалося з'ясувати, чому одним бригадам вдається стримувати атаки, а іншим - ні.

За словами генерала, в окремих випадках комбриги не володіли обстановкою, а їхні команди призводили до загрози для життя підлеглих.

Сирський наголосив, що на цьому фоні довелося приймати кадрові рішення.

До речі, детальніше про ситуацію на фронті можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниОлександр Сирський