Чому збереження природи приносить вигоди економіці

У той час як Закон №12089 чекає на підпис Президента України, громадськість активно обговорює цей документ та поширює петицію із закликом накласти на нього вето. Законопроєкт нібито має на меті посилити права "добросовісних набувачів земельних ділянок", але фактично легалізує узаконення права власності на самозахоплені території лісів та прибережних смуг.

Приватизація земель у межах лісів та водойм у перспективі призведе до їх експлуатації та безповоротного знищення природних екосистем, що матиме доволі тривалий негативний соціально-економічний ефект. Як природний капітал, зокрема ліси, впливають на економічну стійкість й бізнес, та як це працює в ЄС?

Природні екосистеми як основа економічної стійкості

За оцінками WWF-Україна , природні екосистеми в Україні надають послуг приблизно на 185 мільярдів доларів щорічно, що навіть більше ніж ВВП країни. Фактично стале управління лісами допомагає економіці рости. Глобальні оцінки підтверджують цей тренд: 55% світового ВВП залежить від природи та її ресурсів.

Саме владні структури та бізнес мають усвідомити, що ті рішення, котрі зараз розглядаються як ефективні й такі, що можуть спростити регулятивну систему, насправді матимуть дуже високу ціну у майбутньому, як то Закон 12089”.

Країни ЄС дедалі більше усвідомлюють ризики через втрату біорізноманіття

Європейські ліси щороку приносять сотні мільярдів євро завдяки своїм екосистемним функціям: вони поглинають та утримують вуглекислий газ, регулюють водні ресурси, захищають ґрунти й підтримують біорізноманіття. Це допомагає зменшувати витрати в сільському господарстві, медицині та енергетиці, а також сприяти пом'якшенню наслідків змін клімату.

"За підрахунками Європейського агентства з навколишнього середовища, товари та послуги, які надають ліси, становлять понад 50 000 євро на квадратний кілометр і рік у межах ЄС. Цікаво, що вартість виробництва деревини набагато перевищує цінність лісів для природного контролю повеней, очищення води, поглинання вуглецю та рекреації", – говорить Ірен Люціус (Irene Lucius), регіональна директорка з охорони природи WWF Центральної та Східної Європи.

European Environment Agency and Eurostat of 2021

Компанії, які інтегрують екологічні принципи у свою діяльність, отримують конкурентні переваги

У всьому світі компанії все більше звертають увагу на свій вплив на довкілля та які існують ризики пов’язані з цим. Вони розуміють, що втрата екосистем може дорого їм обійтися на різних рівнях.

Дослідження фінського інноваційного фонду Sitra показало, що природоорієнтовані рішення можуть щорічно приносити бізнесу понад 10 трильйонів доларів. У WWF-Україна наголошують, що міжнародні інвестори доволі прискіпливо ставляться до інвестування коштів в проєкти, котрі мають негативний вплив на довкілля.

Україна має змінити ресурсний підхід до лісів

Природний капітал – це не лише дерева чи просто території, а й екосистемні послуги, які впливають на якість життя людей. Якщо цю цінність враховувати у рішеннях чи то на рівні бізнесу, чи то на рівні країни, це забезпечить не лише фінансову вигоду, а й стійкість.