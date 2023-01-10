Чому західні танки кращі за російські: відповідь експерта

Танки західного зразка краще, ніж танки, які є на озброєнні РФ. Бо Захід провів глибоку модернізацію радянської техніки.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Вже зараз можемо казати про те, що танки західного зразка кращі, аніж танки, які є на озброєння Росії. Тому що вони це модернізовані радянські танки. Навіть Т-90 - це фактично глибока модернізація Т-72. Це не якась нова концепція чи архітектура", - заявив він.

Експерт наголосив, що Росія за багатьма позиціями значно відстає від Заходу.

"Повномасштабне вторгнення до України показало, що взагалі російська зброя не відповідає характеристикам, які вони постійно рекламували. Як технічно, так і технологічно", - заявив Коваленко.

Як приклад, експерт навів динамічний захист, який росіяни встановлюють на своїх танках.

"Він у багатьох випадках порожній, тому що вони не використовували відповідний заповнювач. Тому подекуди NLAW зносив російські танки на "ура", хоча проти важкоброньованої техніки він має бути не таким ефективним. Ми можемо казати про те, що характеристики російської зброї були перебільшені. В той час як західна зброя - це контроль якості та модернізація відповідно до викликів сучасної війни", - додав він.

Раніше РБК-Україна розповідала про те, які західні танки потрібні ЗСУ для контрнаступних дій.

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