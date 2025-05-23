На полицях українських магазинів можна побачити великий вибір горілки: від пляшок за 90 гривень до варіантів у межах 130–140 гривень. У чому різниця між схожими за міцністю напоями - питання, яке ставить багато споживачів. У компанії Green Day переконані: покупець має право знати, за що платить, і чому надто низька ціна на горілку може означати не вигідну покупку, а потенційні ризики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії, підготовлено на основі відповіді АІ.

Ціна починається із чесного спирту

Усі горілки виготовляються зі спирту, але спирт – різний.

GreenDay - це спирт виключно класу "Люкс", який проходить суворий контроль за органолептикою, хімічним складом та рівнем домішок.

А тепер просте запитання: чи можна залити у пляшку спирт "Люкс", сплатити акциз, запакувати, доставити і при цьому продати за 90 гривень, 45-70 % з яких може бути націнка торгової мережі, і ще й залишитися в плюсі? Відповідь очевидна.

Акциз: 26,66 грн на старті

На кожну пляшку 0,5 л із міцністю 40% держава нараховує акциз — близько 27 гривень, без НДС

Порахуйте: ПДВ 20, вартість спирту, вода (а це окрема технологія підготовки), фільтрація (ми застосовуємо багаторівневу), склобутилка, етикетка з захистом, зарплати, логістика, амортизація, націнка торгової мережі, яка може сягати 45-70%.

Фільтрація має значення

"Горілка - не просто спирт та вода. Це смак. Це відсутність печіння. Це ранок без головного болю", - зазначають в компанії.

Green Day використовує багаторівневу систему фільтрації, включаючи вугільну, срібну та мембранну. Це робить напій м'яким, збалансованим та безпечним для організму.

GreenDay обирає не ціну - GreenDay обирає людину

"Green Day не заощаджує на вашому здоров'ї, бо поважає своїх споживачів. GreenDay не боїться конкуренції, бо знає, що смак, м'якість та якість — це те, що не можна підробити за низькою ціною. Так, це не найдешевша пляшка на полиці. Але ви можете бути точно впевнені, що виробник виготовляє горілку, за яку не соромно, - говорять в компанії.

Green Day - вибір відповідального споживача

На ринку, де можна “занапастити дешевше”, GreenDay свідомо йде іншим шляхом.

Його виробник не пропонує масовий продукт. Він пропонує якість, стабільність та смак, за який не соромно та не потрібно виправдовуватися.