Чому в Україні скасували святкові вихідні: пояснення

З 2017 року Різдво Христове в Україні офіційно відзначають двічі - 25 грудня та 7 січня. У 2022 році 25 грудня випадало на неділю, а 7 січня 2023 - на суботу, так само як і 31 грудня згідно з календарем випадало на суботу,. Раніше якщо великі державні чи релігійні свята випадали на вихідний день, то наступний після них понеділок також був вихідним

Тому новорічні вихідні мали б припадати на:

понеділок, 26 грудня (Різдво);

понеділок, 2 січня (Новий рік);

понеділок, 9 січня (Різдво).

Проте за умов воєнного стану перенесення вихідних днів не передбачено, адже статтею 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.

Цей закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією України. Саме ним були скасовані усі святкові дні, а також введена заборона перенесення вихідного дня на наступний після святкового.