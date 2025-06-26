Чому Україні потрібне відтермінування вуглецевого мита ЄС: роз'яснення юриста

Україна має повне юридичне право звернутися до Європейського Союзу з проханням про відтермінування запровадження прикордонного вуглецевого коригування (CBAM). І має докладати для цього максимум зусиль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву партнерки юридичної компанії "Альтело" та голови правового комітету Української вітроенергетичної асоціації Ольги Савченко.

"Очевидно, що ми зараз не потягнемо це навантаження", - наголосила Савченко, коментуючи запровадження вуглецевого мита під час війни.

За її словами, бізнес не може інвестувати в декарбонізацію, адже "інвестує в те, аби виживати", з огляду на постійні обстріли, здорожчання праці та втрату кадрів.

Юристка підтвердила, що регламент CBAM прямо дозволяє країнам, які зазнали "непередбачуваних та неспровокованих подій із руйнівними наслідками", звертатися з проханням про відтермінування.

"Я думаю, що Міністерство все ж їх подасть через те, що бізнес тисне, що зрозуміло якраз через військовий стан", - зазначила вона.

Разом з тим, Савченко сумнівається, що ЄС погодиться на довге відтермінування.

"Мені здається, що, можливо, підуть назустріч на якийсь незначний строк", - каже Савченко.

При цьому, на її думку, треба докладати максимально зусиль для того, аби воно хоча б покрило період військового стану, який невідомо, коли завершиться.