Почему Украине нужна отсрочка углеродной пошлины ЕС: разъяснение юриста
Украина имеет полное юридическое право обратиться в Европейский Союз с просьбой об отсрочке введения пограничной углеродной корректировки (CBAM). И должна прилагать для этого максимум усилий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление партнера юридической компании "Альтело" и главы правового комитета Украинской ветроэнергетической ассоциации Ольги Савченко.
"Очевидно, что мы сейчас не потянем эту нагрузку", - отметила Савченко, комментируя введение углеродной пошлины во время войны.
По ее словам, бизнес не может инвестировать в декарбонизацию, ведь "инвестирует в то, чтобы выживать", учитывая постоянные обстрелы, подорожание труда и потерю кадров.
Юрист подтвердила, что регламент CBAM прямо позволяет странам, которые подверглись "непредсказуемым и неспровоцированным событиям с разрушительными последствиями", обращаться с просьбой об отсрочке.
"Я думаю, что Министерство все же их подаст из-за того, что бизнес давит, что понятно как раз из-за военного положения", - отметила она.
Вместе с тем, Савченко сомневается, что ЕС согласится на долгую отсрочку.
"Мне кажется, что, возможно, пойдут навстречу на какой-то незначительный срок", - говорит Савченко.
При этом, по ее мнению, надо прилагать максимально усилий для того, чтобы оно хотя бы покрыло период военного положения, которое неизвестно, когда завершится.
Введение CBAM в Украине
По оценкам Федерации работодателей Украины, CBAM в 2026 году может уменьшить ВВП Украины на 4,8% и сократить экспорт в ЕС почти на 8%. Бюджет рискует потерять до 125 млрд грн, а страна - более 73 тыс. рабочих мест.
Напомним, CBAM предусматривает введение углеродной пошлины на импорт в ЕС таких товаров, как сталь, цемент, удобрения, электроэнергия, алюминий и водород.
Эксперты отмечают, что для Украины, которая поставляет в ЕС значительные объемы продукции с высоким углеродным следом CBAM представляет серьезную угрозу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.