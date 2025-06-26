Почему Украине нужна отсрочка углеродной пошлины ЕС: разъяснение юриста

Украина имеет полное юридическое право обратиться в Европейский Союз с просьбой об отсрочке введения пограничной углеродной корректировки (CBAM). И должна прилагать для этого максимум усилий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление партнера юридической компании "Альтело" и главы правового комитета Украинской ветроэнергетической ассоциации Ольги Савченко.

"Очевидно, что мы сейчас не потянем эту нагрузку", - отметила Савченко, комментируя введение углеродной пошлины во время войны.

По ее словам, бизнес не может инвестировать в декарбонизацию, ведь "инвестирует в то, чтобы выживать", учитывая постоянные обстрелы, подорожание труда и потерю кадров.

Юрист подтвердила, что регламент CBAM прямо позволяет странам, которые подверглись "непредсказуемым и неспровоцированным событиям с разрушительными последствиями", обращаться с просьбой об отсрочке.

"Я думаю, что Министерство все же их подаст из-за того, что бизнес давит, что понятно как раз из-за военного положения", - отметила она.

Вместе с тем, Савченко сомневается, что ЕС согласится на долгую отсрочку.

"Мне кажется, что, возможно, пойдут навстречу на какой-то незначительный срок", - говорит Савченко.

При этом, по ее мнению, надо прилагать максимально усилий для того, чтобы оно хотя бы покрыло период военного положения, которое неизвестно, когда завершится.