Чому в Україні горять торфовища і як на це впливає війна: пояснення Міндовкілля

Нещодавно в Україні знову зафіксували загоряння торфовищ, що спричинило значне забруднення повітря. В один із днів Київ навіть очолив світовий рейтинг за рівнем забруднення.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко.
Заступниця міністра говорить, що причинами таких пожеж є як пересушення торфовищ через відсутність дощів, так і підпали сухої рослинності, вибухи під час бойових дій та лісові пожежі. Ліквідувати такі загоряння вкрай складно через тривале тління торфу під землею.
Дим від пожеж поширюється на великі площі, забруднюючи повітря токсичними речовинами, що загрожує здоров'ю людей.
"Дим піднімається вгору, і це все переноситься на дуже великі площі. Якщо продукти горіння скупчуються в повітрі у містах, ми відчуваємо той запах, і це все впливає на наше здоров'я. При таких пожежах шкода для здоров'я людини значно більша, оскільки виділяються токсичні речовини, як оксид і діоксид вуглецю, дрібнодисперсний пил, леткі органічні сполуки", – зазначає Олена Крамаренко.
У Міндовкілля говорять, що для вирішення проблеми необхідно відновлювати природний стан торфовищ, зокрема заводнювати їх. Один із перспективних шляхів – прийняття законопроєкту № 4461 про Смарагдову мережу України, що сприятиме охороні природних видів та екосистем.
"Її створили в рамках Бернської конвенції, а розробляла її Рада Європи для охорони дикої природи і природних середовищ існування на європейському континенті і поза межами ЄС", – зазначає чиновниця.
За її словами, після приєднання до ЄС Україна отримає фінансування на відновлення екосистем, а зараз одним із ключових рішень є раціональне використання водних ресурсів та підтримання рівня ґрунтових вод.
Раніше РБК-Україна розповідало, що довкілля України стає "невидимою жертвою" війни, і наслідки цього будуть відчутні впродовж наступних років. За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, з початку повномасштабного вторгнення РФ зафіксовано щонайменше 5531 випадок негативного впливу на природу. Внаслідок бойових дій знищуються ліси, забруднюються водні ресурси та ґрунти токсичними речовинами. Вже постраждало понад 5 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель. Загальна сума екологічних збитків оцінюється в 2,562 трильйона гривень.
Також ми писали, що в Україні регулярно фіксують масштабні лісові пожежі, для ліквідації яких залучають велику кількість людей та спеціальної техніки. Виникають вони не лише через природні та людські фактори, а й через навмисні дії країни-агресора.
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