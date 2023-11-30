Чому Україна зараз не може стати членом НАТО: відповідь глави МЗС Латвії

Головною умовою для вступу України до НАТО є закінчення війни з Росією. Однак, окрім цього, наша країна повинна завершити всі необхідні реформи для членства в Альянсі.

Про це розповів міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш у бліц-інтерв'ю РБК-Україна .

Він нагадав, що влітку на саміті у Вільнюсі було ухвалене ухвалили рішення про те, що Україна буде членом НАТО, коли дозволять умови.

"Умови - це війна, але те, що нам потрібно зробити, рухаючись у бік Вашингтона (наступного саміту НАТО у Вашингтоні, - ред.), тобто у липні, через пів року, - це зараз працювати та узгоджувати певну дорожню карту чи кроки, які НАТО зробить, щоб допомогти Україні бути готовою долучитися", - зазначив Каріньш.

Глава МЗС Латвії наголосив, що "одна справа сказати, що хтось буде в НАТО і зовсім інша - бути до цього готовим".

"Отже, є питання оперативної сумісності, є питання військових процедур, є питання законотворчості. І моя країна, кожна країна, яка вступила до НАТО, мала прийняти всі їхні системи, особливо щодо військової сумісності. І ми маємо допомогти Україні зробити всі ці кроки, щоб Україна, коли настане час, теж була готова", - додав латвійський міністр.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року сталося відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.

Вчора у Брюсселі відбулося засідання Ради Україна-НАТО на рівні глав МЗС. На зустрічі міністри закордонних справ країн НАТО надали Україні рекомендації щодо первинних реформ для вступу до Альянсу.