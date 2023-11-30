Почему Украина сейчас не может стать членом НАТО: ответ главы МИД Латвии

Главным условием вступления Украины в НАТО является окончание войны с Россией. Однако наша страна должна завершить все необходимые реформы для членства в Альянсе.

Об этом рассказал министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в блиц-интервью РБК-Украина .

Он напомнил, что летом на саммите в Вильнюсе было принято решение о том, что Украина будет членом НАТО, если разрешат условия.

"Условия - это война, но то, что нам нужно сделать, двигаясь в сторону Вашингтона (следующего саммита НАТО в Вашингтоне, - ред.), то есть в июле, через полгода, - это сейчас работать и согласовывать определенную дорожную карту или шаги, которые НАТО сделает, чтобы помочь Украине быть готовой присоединиться", - отметил Кариньш.

Глава МИД Латвии подчеркнул, что "одно дело сказать, что кто-то будет в НАТО и совсем другое - быть к этому готовым".

"Итак, есть вопросы оперативной совместимости, есть вопросы военных процедур, есть вопросы законотворчества. И моя страна, каждая страна, вступившая в НАТО, должна была принять все их системы, особенно в отношении военной совместимости. И мы должны помочь Украине сделать все эти шаги, чтобы Украина, когда придет время, тоже была готова", - добавил латвийский министр.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, 30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

Вчера в Брюсселе прошло заседание Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД. На встрече министры иностранных дел стран НАТО предоставили Украине рекомендации по первичным реформам для вступления в Альянс.