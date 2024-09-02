Чому Туреччина подала заявку до БРІКС: експерт назвала низку причин

"Тут є декілька аспектів. Перше, Туреччина давно, десятиріччями хотіла вступити до Європейського Союзу, але ми бачимо, що європейські країни відмовляють Туреччині. У неї існує певна образа щодо цього. Також Туреччина, будучи членом НАТО, як ми бачимо, підтримує і міцні стосунки з Росією, і намагається вести свою власну зовнішню політику стосовно Близького Сходу. Щобільше, наприклад, Туреччина має дуже жорстку позицію відносно Ізраїлю, а Ізраїль – це все-таки партнер США".

Як зазначає експерт, Туреччина веде свою власну гру, яка означає спробу вести зовнішню політику відповідно до своїх національних інтересів.

"Відповідно Туреччині на сьогодні цікаві різні майданчики, особливо з огляду на те, що в світі багато малих і середніх держав ратують за багатополярність. Також багато з них вважає, що Захід втрачає свою силу, з одного боку свій потенціал, і з'являються нові полюси впливу, серед яких Китай".

За її словами, БРІКС раніше розглядалася просто як клуб економічно зростаючих держав.

"Ми з вами почули останній рік активізацію навколо BRICS, але ж ця організація з'явилася ще в 2000-х роках фактично. До її складу ходили чотири держави – Росія, Бразилія, Індія та Китай. Згодом ще додалася Південноафриканська республіка. І західні економісти якраз розробили цей майданчик, розраховуючи, що саме ці держави стануть двигуном глобальної економіки. Але економіки цих країн рухалися різними напрямками, не всі стали такими важливими на глобальному рівні. Це був такий майданчик більше для того, щоб ці країни між собою спілкувались і мали певний голос, аніж впливова організація на глобальному рівні".

В сучасному світі БРІКС трансформується під впливом Китаю.

"Ситуація міняється, особливо в контексті російської агресії проти України. Китай, який перебуває в протистоянні з Сполученими Штатами Америки, США будує навколо себе таку міцну екосистему. З одного боку, це економічна екосистема в вигляді БРІКС, бо все-таки це економічне об'єднання, де Китай намагається посилити власні фінансові інституції, зокрема, Банк розвитку БРІКС".

Китай вважає, що будучи другою економікою світу, він недооцінений і недоотримує свій голос в фінансових інституціях, на які має вплив США. Це Світовий банк, і Міжнародний валютний банк та інші.

За словами Бутирської, Китай не ставить передумов до своїх країн-партнерів, з якими він має економічні зв'язки. До того ж БРІКС, як структура не ставить передумов до країн, які хочуть вступити, на відміну від Європейського Союзу, який має серйозний перелік умов і критеріїв, яким має відповідати та чи інша держава.

"Країни-члени БРІКС хочуть продовжувати торгівлю з Росією. Очевидно, що їм не хочеться підпадати під санкції європейських країн. В цьому випадку долар і євро стають певним чином небезпечними валютами. І Росія уже не тільки пропонувала, вона вже інтегрувала торгівель з ними на двосторонній основі за допомогою національних валют. Але зараз мова йде про те, що Росія не без допомоги Китаю і в рамках майданчиків БРІКС, хотіла створити незалежну систему, де країни могли б торгувати без західного впливу".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними ЗМІ, Туреччина офіційно подала заявку на вступ до групи країн БРІКС, що об'єднує ринки, що розвиваються. Країна прагне посилити свій глобальний вплив та налагодити нові зв'язки за межами своїх традиційних західних союзів.

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