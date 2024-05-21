Чому тривалість відключень світла в регіонах різна: відповідь "Укренерго"

Як повідомили в компанії, "Укренерго" щодня прогнозує споживання на наступну добу і доводить до обленерго ліміти споживання по кожній області. Фактично надаються граничні обсяги споживання, за які в умовах дефіциту виходити не можна.

"Відповідно, якщо обленерго вкладаються в ліміт - графіки не діють. Якщо не вкладаються - діють графіки погодинних відключень", - зазначили в "Укренерго".

Графіки і черги відключень складають обленерго і застосовують таку кількість і тривалість черг, скільки необхідно, щоб триматися в ліміті.

"Це рішення обленерго, але логіка така: в областях, де багато критичної інфраструктури або військово-оборонної інфраструктури, яку не можна відключати, ці графіки для населення та бізнесу (магазини, ресторани тощо) відповідно будуть більшими, ніж для областей, де критичної інфраструктури менше", - додали в "Укренерго".

Відключення світла

Нагадаємо, навесні 2024 року російська армія відновила удари по енергосистемі України. Були зруйновані теплові електростанції, постраждали і гідроелектростанції. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Україна втратила близько 8 гВт потужності в системі.

Через це в Україні знову почали відключати світло для населення за графіками. Зазвичай це відбувається в пікові години - зранку та ввечері. Через значний обсяг сонячної енергії "Укренерго" скасувало обмеження вдень 21 травня.