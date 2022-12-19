Чому сума у рахунку за світло може бути вищою за очікування: роз'яснення постачальника

Сума у місячному рахунку за електроенергію може відрізнятися від очікуваної, якщо не передати показники в строк. У такому випадку облэнерго рахують "по середньому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу оператора системи розподілу електроенергії компанії YASNO .

Як зазначається в роз’ясненні, щомісяця оператор розраховує обсяг споживання кожного клієнта. Такий розрахунок виконується на основі показань лічильника, які у кінці періоду повідомив клієнт, зафіксував контролер або автоматично передав "розумний лічильник", якщо такий встановлений.

У разі, коли оператор системи розподілу не отримав дані жодним з цих способів, він визначає обсяг за середньодобовим споживанням. Його вираховують виходячи з двох останніх показань, які у попередні періоди передав клієнт чи зафіксував контролер.

Після цього інформацію про обсяг споживання від оператора системи розподілу отримує електропостачальник, на її основі робить нарахування та формує рахунок для клієнта.

"Саме через несвоєчасну або нерегулярну передачу показань оператор системи розподілу змушений визначати обсяг "по середньому". Він може суттєво відрізнятися від фактичного споживання як у меншу, так і у більшу сторону. Відповідно, і сума у рахунку може не відповідати очікуванням клієнта", - йдеться в повідомленні.

Щоб цього уникнути і сплачувати лише за використану електроенергію, у YASNO радять регулярно передавати показання лічильника.

"Проте якщо з певних причин (наприклад, за відсутності електроенергії) не має змоги зробити це у визначений період, можна повідомити показання в інший час. Найголовніше - робити це регулярно, приблизно в однакові дати щомісяця, і тоді розрахунок обсягу споживання та сума до сплати будуть максимально точними",- додали в компанії.