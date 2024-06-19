Чому "Шахеди" долітають аж до Львівщини і яка мета атак РФ: експерт пояснив тактику ворога

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Що відомо про наслідки атаки у Львові та Малехові

Повітряну тривогу у Львівській області через загрозу ударних безпілотників оголосили близько 02:37. Пізніше місцева влада попередила, що "Шахеди" вже у повітряному просторі регіону.

Загалом же за ніч небезпеку оголошували два рази. Перша тривога тривала з 02:32 по 03:35, тоді у повітряний простір області зайшли 4 ворожі дрони. Під час другої тривоги, яка тривала з 04:27 по 05:24, регіон намагався атакувати ще один "Шахед", який також було знищено. Але не обійшлося без наслідків. Так, вибухи чули у селі Малехів (передмістя м. Львів), там через падіння уламків пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибито десятки вікон. Крім того, пошкоджень зазнало і офісне приміщення, а в приватному секторі вибито вікна у 5 будівлях. Фото наслідків показав мер міста Андрій Садовий.

Фото: руйнування у селі Малехів Львівської області через нічну атаку (t.me/andriysadovyi)

Всього у Малехові двоє постраждалих: перший - це 70-річний охоронець офісу. Його госпіталізували. У нього акубаротравма, множинні осколкові поранення і кілька вогнепальних переломів. Стан - середньої важкості. Другий постраждалий - 47-річний чоловік. Він отримав різані рани. Медики надали йому допомогу на місці. Обійшлося без госпіталізації.

Крім того, пізніше було зафіксовано ще одне руйнування внаслідок нічної атаки. Як стало відомо, через уламки пошкоджена будівля Державного науково-дослідницького контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок у Львові. Там зруйновано дах, стіни та перекриття 2 поверху орієнтовно на площі 800 квадратних метрів.

Фото: росіяни зруйнували Науково-дослідницький інститут у Львові (t.me/andriysadovyi)

Як дрони долітають до Львівської області

Окупанти далеко не вперше атакують Львівщину, але безпосередньо через розташування регіону виникає питання, чому "Шахеди" долітають до області і чи можна цьому запобігти. Про це РБК-Україна розпитало у військового експерта Павла Нарожного. Він пояснює, що Україна наразі немає достатньо систем ППО, щоб прикрити абсолютно всю свою територію.

"Що може збити "Шахед"? Його можуть збити дороговартісні системи як Patriot, IRIS-T, чи там радянські системи С-300 тощо. Але це дуже дорого. При цьому більшість дронів збивають з ПЗРК, таких, як Stinger, "Ігла" і тощо, а також з кулеметів, які встановлюють на джипах. Або також збивають зенітками Gepard, стрілецькою зброєю і т д. Але прикрити такими засобами всю територію України нереально", - пояснює Нарожний.

Співрозмовник, пояснює, що мобільні вогневі групи пересуваються по тих маршрутах, на яких, як вони вважають, можуть летіти дрони. Але росіяни своєю чергою постійно ці маршрути змінюють.

"Окупанти використовують русла річок, куди джип не зможе заїхати, хіба що на якийсь міст. Вони також використовують ділянки на яких помітили відсутність ППО чи агентура може передавати їм інформацію. Тобто вони, враховуючи все це, шукають шляхи, якими дрони можуть рухатися. До того ж через дальність цих дронів з технічної точки зору вся територія України під загрозою таких ударів. Бо росіяни запускають "Шахеди" як з Криму, так і з інших напрямків", - зауважує Нарожний

Не тільки атаки на захід. Яка мета і тактика дій ворога

Також експерт акцентував, дрони атакують не лише Львівську область, не тільки захід України, а всю країну. Кожна атака має свою ціль.

"Наприклад, росіяни беруть якийсь один об'єкт, скажімо, енергетики, і туди запускають дрони, сподіваючись прорвати оборону. Тобто, сподіваючись, що, наприклад, не вистачить патронів у кулеметі тощо. Крім того, вони роблять відносно невеликі атаки по 5-10 дронів. Це просто сковуючі дії. Тобто вони стріляють, щоб на іншу ділянку ці ж мобільні вогневі групи не могли переїхати. Щоб вони були постійно завантажені роботою", - пояснює Нарожний.

Якщо брати окремо Львівську область, то ворог може бити по різних об'єктах регіону. Це і об'єкти генерації, системи транспорту електроенергії, і не можна стверджувати, що це лишень газосховища, підкреслює співрозмовник.

"Наприклад, ці ж самі газосховища, вони ж однозначно прикриті якимись системами ППО. Вони по ньому (газосховищу - ред.) вдарили й на наступний день можуть вже вдарити по якомусь вузлу електрогенерації. Ми ж зі свого боку не можемо зняти з газосховища системи ППО і перекинути там на якусь ділянку фронту", - каже Нарожний.

Експерт підсумовує, що мова йде про ті самі сковуючі дії. Коли росіяни роблять так, щоб всі українські засоби ППО стояли на своїх місцях і не могли бути перекинуті на іншу ділянку, де окупанти своєю чергою роблять перенасичення.