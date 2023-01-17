Чому росіяни почали бити по Україні із ЗРК з півночі: відповідь Повітряних сил

Ілюстративне фото: у Повітряних силах пояснили, чому росіяни почали бити по Україні із ЗРК з півночі (doblest club)

Російські окупанти почали застосовувати для ударів по Україні з півночі зенітні ракетні комплекси. Це пояснюється дефіцитом балістичних ракет у РФ, які не може збивати наша ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.