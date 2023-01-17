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Чому росіяни почали бити по Україні із ЗРК з півночі: відповідь Повітряних сил

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Вівторок 17 січня 2023 20:46
Чому росіяни почали бити по Україні із ЗРК з півночі: відповідь Повітряних сил Ілюстративне фото: у Повітряних силах пояснили, чому росіяни почали бити по Україні із ЗРК з півночі (doblest club)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти почали застосовувати для ударів по Україні з півночі зенітні ракетні комплекси. Це пояснюється дефіцитом балістичних ракет у РФ, які не може збивати наша ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Є висока ймовірність цього (що РФ битиме з С-300/С-400 з півночі - ред.), бо Росія відчуває дефіцит балістичних ракет, які ми не можемо збивати існуючими засобами ППО. Саме тому Росія розраховувала отримати ці ракети в Ірану і зараз заохочує цю країну до цього, зокрема за рахунок літаків Су-35", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, у суботу, 14 січня, росіяни вдарили по Києву за допомогою ЗРК С-400. У столиці не встигли оголосити повітряну тривогу.

Пізніше Ігнат пояснив, що Україна не має можливості збивати ракети, за допомогою яких росіяни атакували Київ.

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