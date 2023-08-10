Чому росіяни палять військкомати: експерт назвав причину

Станом на липень було винесено близько 40 вироків з приводу підпалу воєнкоматів. Деяких паліїв звинуватили у терактах та навіть посадили на 19 років.

Однак навіть попри вироки суду, підпали не зменшуються, ба більше лише за серпневі дні зафіксовано понад десяток нових інцидентів. Зокрема, у Копейську та Верхньоуральську (Челябінській області) дві жінки кинули коктейлі Молотова у вікна військкоматів. А у Москві затримали жінку, яка кинула пляшку із запальною сумішшю у двері комісаріату, а літнього чоловіка з п'ятьма "коктейлями" взяли на вході до будівлі.

На думку Коваленка, навряд чи росіян, особливо пенсіонерів, можна так легко змусити палити військкомати.

"Ми ж розуміємо, що має бути реальна причина. Мабуть, зараз у Росії проходять процеси примусової мобілізації, і ці люди знають, що їхніх дітей та онуків відправлять на війну. Тому вони і йдуть на радикальні дії. Мені здається, причина в цьому", - зазначив він у розмові з виданням.

Детальніше про підпали воєнкоматів та "бавовну" в Росії можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Мобілізація в РФ

З початку 2023 року Міноборони Росії через брак військової сили, для участі в бойових діях в Україні, почало активно вербувати ув'язнених. Аналогічним способом набирали новобранців і в приватну військову компанію "Вагнер".

В травні Генштаб ЗСУ повідомляв, що час на підготовку мобілізованих в'язнів скоротили майже втричі через значні втрати живої сили.

А нещодавно з'явилась інформація, що на окупованих територіях України РФ планує нову хвилю мобілізації ув'язнених. Крім того, відправлятимуть на фронт і тих, хто наразі перебуває під слідством чи у статусі підозрюваного.

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