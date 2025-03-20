Чому Ребров відчепив Довбика: заявка збірної України на матч з Бельгією
Тренерський штаб збірної України оголосив офіційну заявку на сьогоднішній матч проти команди Бельгії у плей-офф Ліги націй УЄФА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.
Перший поєдинок з бельгійцями відбудеться 20 березня в іспанській Мурсії та буде номінально домашнім для "синьо-жовтих". Початок зустрічі – о 21:45 за Києвом.
З 25-ти гравців, викликаних на тренувальний збір, до остаточної заявки на поєдинок не потрапили двоє: захисник "Шахтаря" Валерій Бондар та форвард італійської "Роми" Артем Довбик.
Останній вже прибувши в Іспанію підхопив інфекцію та звернувся до лікарів з високою температурою. Напередодні Сергій Ребров заявив на прес-конференції, що медперсонал команди робить усе, аби нападник зіграв у стартовому матчі з бельгійцями. Проте в підсумку він опинився поза заявкою. Таким чином у роспорядженні тренерів залишилось лише два нападники - Яремчук та Ванат.
Повний список футболістів збірної України на матч проти Бельгії 20 березня:
Воротарі:
- Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)
- Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)
- Дмитро Різник ("Шахтар")
Захисники:
- Микола Матвієнко ("Шахтар")
- Юхим Конопля ("Шахтар")
- Олексій Сич ("Карпати")
- Богдан Михайліченко ("Полісся")
- Віталій Миколенко ("Евертон", Англія)
- Ілля Забарний ("Борнмут", Англія),
- Олександр Сваток ("Остін", США)
Півзахисники:
- Микола Шапаренко ("Динамо")
- Віталій Буяльський ("Динамо")
- Андрій Ярмоленко ("Динамо")
- Георгій Судаков ("Шахтар")
- Єгор Назарина ("Шахтар")
- Олексій Гуцуляк ("Полісся")
- Олександр Назаренко ("Полісся")
- Іван Калюжний ("Олександрія")
- Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія)
- Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія)
- Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія)
Нападники:
- Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція)
- Владислав Ванат ("Динамо")
Раніше повідомили, що збірна України зіграє в футбол за незвичними правилами та відкриє для себе нову частину світу.