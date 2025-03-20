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Чому Ребров відчепив Довбика: заявка збірної України на матч з Бельгією

Мурсія, Четвер 20 березня 2025 10:34
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Чому Ребров відчепив Довбика: заявка збірної України на матч з Бельгією Фото: Артем Довбик не зіграє з Бельгією (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Тренерський штаб збірної України оголосив офіційну заявку на сьогоднішній матч проти команди Бельгії у плей-офф Ліги націй УЄФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.

Перший поєдинок з бельгійцями відбудеться 20 березня в іспанській Мурсії та буде номінально домашнім для "синьо-жовтих". Початок зустрічі – о 21:45 за Києвом.

З 25-ти гравців, викликаних на тренувальний збір, до остаточної заявки на поєдинок не потрапили двоє: захисник "Шахтаря" Валерій Бондар та форвард італійської "Роми" Артем Довбик.

Останній вже прибувши в Іспанію підхопив інфекцію та звернувся до лікарів з високою температурою. Напередодні Сергій Ребров заявив на прес-конференції, що медперсонал команди робить усе, аби нападник зіграв у стартовому матчі з бельгійцями. Проте в підсумку він опинився поза заявкою. Таким чином у роспорядженні тренерів залишилось лише два нападники - Яремчук та Ванат.

Повний список футболістів збірної України на матч проти Бельгії 20 березня:

Воротарі:

  • Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)
  • Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)
  • Дмитро Різник ("Шахтар")

Захисники:

  • Микола Матвієнко ("Шахтар")
  • Юхим Конопля ("Шахтар")
  • Олексій Сич ("Карпати")
  • Богдан Михайліченко ("Полісся")
  • Віталій Миколенко ("Евертон", Англія)
  • Ілля Забарний ("Борнмут", Англія),
  • Олександр Сваток ("Остін", США)

Півзахисники:

  • Микола Шапаренко ("Динамо")
  • Віталій Буяльський ("Динамо")
  • Андрій Ярмоленко ("Динамо")
  • Георгій Судаков ("Шахтар")
  • Єгор Назарина ("Шахтар")
  • Олексій Гуцуляк ("Полісся")
  • Олександр Назаренко ("Полісся")
  • Іван Калюжний ("Олександрія")
  • Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія)
  • Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія)
  • Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія)

Нападники:

  • Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція)
  • Владислав Ванат ("Динамо")

Чому Ребров відчепив Довбика: заявка збірної України на матч з Бельгією

Раніше повідомили, що збірна України зіграє в футбол за незвичними правилами та відкриє для себе нову частину світу.

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Сергій Ребров Артем Довбик Футбол Ліга націй
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