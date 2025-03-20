Почему Ребров отцепил Довбика: заявка сборной Украины на матч с Бельгией
Тренерский штаб сборной Украины объявил официальную заявку на сегодняшний матч против команды Бельгии в плей-офф Лиги наций УЕФА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Первый поединок с бельгийцами состоится 20 марта в испанской Мурсии и будет номинально домашним для "сине-желтых". Начало встречи - в 21:45 по Киеву.
Из 25-ти игроков, вызванных на тренировочный сбор, в окончательную заявку на поединок не попали двое: защитник "Шахтера" Валерий Бондарь и форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик.
Последний уже прибыв в Испанию подхватил инфекцию и обратился к врачам с высокой температурой. Накануне Сергей Ребров заявил на пресс-конференции, что медперсонал команды делает все, чтобы нападающий сыграл в стартовом матче с бельгийцами. Однако в итоге он оказался вне заявки. Таким образом в распоряжении тренеров осталось только два нападающих - Яремчук и Ванат.
Полный список футболистов сборной Украины на матч против Бельгии 20 марта:
Вратари:
- Андрей Лунин ("Реал", Испания)
- Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)
- Дмитрий Ризнык ("Шахтер")
Защитники:
- Николай Матвиенко ("Шахтер")
- Ефим Конопля ("Шахтер")
- Алексей Сыч ("Карпаты")
- Богдан Михайличенко ("Полесье")
- Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия)
- Илья Забарный ("Борнмут", Англия),
- Александр Сваток ("Остин", США)
Полузащитники:
- Николай Шапаренко ("Динамо")
- Виталий Буяльский ("Динамо")
- Андрей Ярмоленко ("Динамо")
- Георгий Судаков ("Шахтер")
- Егор Назарина ("Шахтер")
- Алексей Гуцуляк ("Полесье")
- Александр Назаренко ("Полесье")
- Иван Калюжный ("Александрия")
- Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)
- Александр Зинченко ("Арсенал", Англия)
- Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)
Нападающие:
- Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)
- Владислав Ванат ("Динамо")
Ранее сообщили, что сборная Украины сыграет в футбол по необычным правилам и откроет для себя новую часть мира.