Чому в Радянському Союзі мовчали про Голокост: відповідь історика

У Радянському Союзі була поставлена головна мета - створення нової історичної спільності - "радянський народ". Тим часом Голокост був представлений у радянській пропаганді, як трагедія радянських людей, а не євреїв.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів історик Василь Расевич.

Чому про Голокост у Радянському Союзі мовчали

За словами експерта, створення "радянського народу" потребувало людей декласованих, денаціоналізованих.

"Це мали бути радянські патріоти із почуттям радянської вищості над всім національним", - уточнив він.

Водночас ті радянські українці та радянські євреї, які прийшли на захід України у 1939 році, не відчували національної солідарності з місцевим населенням, якщо воно не було їм класово спорідненими.

Історик розповів, що на самому початку в Російській соціал-демократичній робітничій партії існувала єврейська фракція "Бунд", однак згодом її ліквідували та "провели свого роду чистки".

Кампанія проти революційного лідера єврейського походження Льва Троцького обернулась тим, що у партійному проводі зменшилася кількість євреїв. В цілому ж у межах побудови "світлого майбутнього", євреї позбулися дуже багатьох елементів, які тримали їх при національній ідентичності.

Тим часом Голокост був представлений у радянській пропаганді як трагедія радянських людей, а не євреїв.

"Слово "Голокост", звісно, не вживалося (термін "Голокост" стає загальновживаним у США та Європі з 1950-х років, особливо після суду над нацистськими злочинцями в Нюрнберзі - Ред.)", - уточнив Расевич.

Він пояснив, що Голокост, який був безпрецедентною катастрофою, за часів СРСР залишав євреїв "анонімними".

"Ми знаємо дуже багато прикладів того, як затиралися ці сліди. Як на місці масових могил розстріляних і вбитих євреїв по всьому Заходу України ставили обеліски, де цих людей називали "радянськими громадянами", - розповів історик.

Він додав, що те саме стосувалося символу Голокосту для усього світу - Бабиного Яру. Все це приховувалося й "затиралося".

Після смерті Сталіна в СРСР почали "згортати ту відверту антисемітську кампанію".

"Однак далі, у період Холодної війни, єврейських сіоністів і так званих українських буржуазних націоналістів (ці дві категорії людей) стали вважати "перешкодою" перетворення радянських євреїв і радянських українців на "справжніх радянських громадян", - підсумував Расевич.