ua en ru
Чт, 29 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чому Путін знову лякає Захід ядерною зброєю: думка експерта

Четвер 29 лютого 2024 19:41
UA EN RU
Чому Путін знову лякає Захід ядерною зброєю: думка експерта Архівне фото: диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Коваленко

Диктатор Володимир Путін під час сьогоднішнього послання Федеральним зборам знову погрожував Заходу ядерною зброєю. Однак сам виступ націлений на внутрішнього споживача.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав військовий експерт Олександр Коваленко.

Сьогодні Володимир Путін знову погрожував Заходу, але Коваленко вважає, що його виступ насамперед був для внутрішнього споживача.

Диктатор пояснював глибинному народу, що у них нібито друга армія у світі, найкращі ракети і є чим "побрязкати".

Страшилки Путіна не працюють

"Він не вперше використовує ядерну зброю як елемент залякування. Гіперзвукові "Кинджали", блоки "Авангард", ракети "Сармат" - усе це він любить", - додав експерт.

Коваленко пояснює, що у Росії більше немає жодного іншого інструменту, щоб домінувати над Заходом у конвенційному форматі.

"А те, що в нього багато ядерної зброї, всі добре розуміють, що він не буде її застосовувати в конвенційній війні. Усі його страшилки давно не працюють", - підсумував експерт.

Детальніше про це і про те, чому Путін погрожує зброєю, в тому числі якої ще немає, - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Ядерна зброя
NEWS
"Сармат", "Циркон" та "Буревісник". Що відомо про "аналоговнєтну" зброю Путіна
"Сармат", "Циркон" та "Буревісник". Що відомо про "аналоговнєтну" зброю Путіна
DAILY
Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС