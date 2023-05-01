Чому Путін не хотів призначати командувача вторгнення в Україну: відповідь ISW

На початку 2022 року Путін, ймовірно, прагнув уявити себе головнокомандувачем та натхненником успішного вторгнення в Україну. Захоплені російські військові плани показали, що Кремль очікував, що російські війська захоплять Київ за лічені дні, і Путін, мабуть, хотів оголосити це швидке вторгнення особистою геополітичною перемогою.

Тому він, певно, не хотів призначати командувача для цього вторгнення, щоб уникнути приписування військової перемоги в Україні комусь іншому. Подібні побоювання були у Йосипа Сталіна щодо маршала Радянського Союзу Георгія Жукова під час Другої світової війни.

Сталін мав обмежений, а також застарілий військовий досвід і, як повідомляється, заздрив військовим подвигам та славі Жукова. Путін не має військового досвіду, що, можливо, ще більше вплинуло на його рішення не призначати командувача для свого вторгнення, який міг би відсунути його на задній план, претендуючи на заслуги в очікуваній драматичній перемозі.