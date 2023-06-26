Чому Пригожин скасував похід на Москву: дві версії британської The Telegraph

Також було підраховано, що найманці налічували лише 8 тисяч бійців, а не заявлені 25 тисяч, і, ймовірно, зазнали б поразки при спробі захопити російську столицю, зазначається у публікації.

Згідно з інформацією, якою поділилися з The Telegraph, Володимир Путін тепер спробує асимілювати солдатів групи "Вагнера" до російської армії та усунути її колишніх лідерів.

"Аналіз дає ключ до розгадки того, чому Пригожин, лідер групи "Вагнера", скасував свій бунтівний марш на Москву в суботу лише за кілька годин до прибуття до столиці", - йдеться у матеріалі.

Залишаються припущення, яка формальна угода була укладена, якщо така була. Кремль заявив у суботу, що Пригожин вирушить до Білорусі в обмін на помилування за звинуваченням у державній зраді.

Жодних коментарів від Пригожина з приводу цієї пропозиції не надходило. Також залишається незрозумілим, чи міністр оборони Росії Сергій Шойгу буде знижений на посаді чи звільнений, як того вимагав Пригожин.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, лідер найманців "Вагнер" Євген Пригожин розпочав військовий заколот увечері 23 червня. "Вагнерівці" фактично без бою захопили Ростов-на-Дону та Воронеж. Колони "Вагнера" не дійшли до Москви близько 200 км, але Пригожин увечері 24 червня заявив, що припиняє похід на Москву.

Згодом стало відомо, що Пригожина відправляють до Білорусі, закриваючи кримінальні справи про переворот.

Російське військове відомство вранці 26 червня показало кадри з міністром Сергієм Шойгу, відставки якого вимагав Пригожин.