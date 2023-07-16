Чому ППО не може збивати російські дрони та ракети подалі від міст: пояснення Ігната

Він пояснив, що для ефективної повітряної оборони країну потрібно взяти у кільце. Проте поки Україна не має достатньої кількості засобів, щоб зробити це.

"Засоби ППО різні - середнього та малого радіусу дії, є винищувальна авіація, а є мобільні вогневі групи. Те, що у нас зараз є, а це і старі радянські системи, і те, що нам надали партнери - його недостатньо, щоб ми взяли Україну в кільце ППО так, щоб миша не проскочила", - сказав речник.

Тому захисники розташовують системи та засоби ППО біля окремих населених пунктів, щоб утворити кільце. За словами Ігната, за можливості засоби ППО розташовують якомога щільніше, щоб знищувати ворожі цілі.

"Якщо засоби ППО розмістити далі, то противник скористається прогалинами. Зараз немає іншого способу, окрім як ставити засоби ППО ближче до населених пунктів", - зазначив він.

Російські атаки

Нагадаємо, що з кінця квітня російські окупанти збільшили кількість атак по тилових регіонах України. Здебільшого росіяни атакують вночі та використовують дрони-камікадзе іранського виробництва.

Також армія РФ почала частіше запускати ракети різного типу, щоб заплутати українську ППО. Зокрема, окупанти використовують крилаті ракети, балістику та гіперзвукові "Кинджали".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.