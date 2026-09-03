Чому потрібні великі роботи та інженери: інтервʼю з засновником школи НРК

Головне: Новий засіб для навчання . Школа НРК KILLHOUSE Academy отримала важкий НРК Protector, який використовуватимуть як демонстраційний засіб, щоб знайомити курсантів з роботою великих комплексів.

. Школа НРК KILLHOUSE Academy отримала важкий НРК Protector, який використовуватимуть як демонстраційний засіб, щоб знайомити курсантів з роботою великих комплексів. Фінансування школи . Заклад працює на фандрейзингу, оскільки формальна ваучерна модель державної компенсації навчання операторів досі не запрацювала на практиці.

. Заклад працює на фандрейзингу, оскільки формальна ваучерна модель державної компенсації навчання операторів досі не запрацювала на практиці. Попит на курси . Черга на навчання скоротилася з шести до чотирьох місяців завдяки нарощуванню спроможності школи.

. Черга на навчання скоротилася з шести до чотирьох місяців завдяки нарощуванню спроможності школи. Плани розвитку. Школа має намір роботизувати всі підрозділи Сил оборони та розпочати окрему підготовку інженерів для обслуговування й ремонту НРК.

Навчання на "Протекторі": переваги та недоліки великого НРК

Школа наземних роботизованих комплексів (НРК) KILLHOUSE Academy у серпні отримала для навчання важкий безпілотний комплекс Protector. Компанія "Українська бронетехніка" передала два таких НРК – один Школі НРК KILLHOUSE Academy для навчання військовослужбовців, інший – бойовому підрозділу 3-го армійського корпусу.

Фото: НРК Protector (Лев Шевченко, РБК-Україна)

У компанії зазначили, що засіб уже активно використовується у війську, тому підготовка операторів та фахівців з обслуговування є необхідною складовою його ефективного застосування на фронті.

Про те, як великий НРК використовуватимуть у підготовці курсантів Школи НРК KILLHOUSE Academy, а також про фінансування школи, попит на навчання та плани розвитку розповіли засновник школи Віктор Павлов (позивний "Старк") та військовий батальйону НРК з позивним "Брокер".

У Школі НРК KILLHOUSE Academy Protector використовуватимуть як демонстраційний засіб – курсантів знайомитимуть з роботою великого комплексу та навчатимуть з ним працювати.

Тактика застосування великого НРК, за словами Павлова, будується на логістиці: комплекс доставляє значні обсяги вантажу до проміжних точок підвозу, де вантаж перевантажують на менші НРК, а ті вже розвозять його по позиціях.

Крім того, Protector може підвозити ближче до району застосування самі наземні дрони. Таким чином, комплекс частково перебирає на себе функції пікапа й виконує підвезення без залучення людей.

"Головна перевага великих НРК у тому, що вони можуть перевозити значні обсяги вантажу й долати великі відстані", – зазначив Павлов.

Фото: НРК Protector (Лев Шевченко, РБК-Україна)

Серед недоліків Павлов назвав розмір і помітність техніки: чим більша платформа, тим складніше її замаскувати й тим легше виявити з повітря, а отже – зростає ризик ураження противником. Великий НРК також складніше транспортувати, зберігати й ремонтувати, оскільки для роботи з ним потрібно більше місця.

"Умовно кажучи, у гаражі вже не помістяться чотири НРК – лише один", – навів приклад засновник школи.

Фінансування: ваучерна модель існує лише на папері

Школа НРК KILLHOUSE Academy працює на фандрейзингу, тобто без державного фінансування – допомогу надають благодійні фонди, донори та партнери.

Формальний державний механізм фінансування підготовки операторів існує з жовтня 2024 року, коли Кабінет Міністрів ухвалив постанову №1129 про експериментальний проєкт із сертифікації шкіл операторів безпілотних систем.

У серпні 2025-го дію механізму поширили й на наземні роботизовані та водні комплекси. За задумом, військовослужбовець мав отримувати ваучер, обирати сертифіковану школу, проходити навчання та складати іспит, після чого держава компенсувала б школі вартість підготовки.

Фото: НРК у школі (Лев Шевченко, РБК-Україна)

На практиці фінансова частина механізму досі не запрацювала. Державні екзаменатори приймають іспити та підписують випускникам рекомендації на присвоєння військово-облікової спеціальності, однак компенсацій школи не отримують.

"Для запуску системи потрібні офіційне державне замовлення на підготовку операторів, відповідні бюджетні кошти та контракти зі школами. Поки цього немає, ваучерна модель залишається лише на папері", – пояснив Павлов.

Водночас школа має фінансувати щоденну роботу самостійно: НРК для практичних занять, обладнання, засоби зв’язку, інструменти, запчастини й ремонтну базу. Оскільки школа нарощує спроможність, щоб навчати більше людей, вона постійно шукає благодійну підтримку — долучаються до неї й виробники техніки.

Близько 2 тисяч випускників, курси відкриті і для цивільних

З часу відкриття Школу НРК KILLHOUSE Academy закінчило близько 2 тисяч людей. Основна ідея закладу — навчати військових: ініціаторами створення школи стали представники Третього армійського корпусу, який, за словами "Брокера", має найбільший досвід застосування НРК серед підрозділів Сил оборони.

"Наш друг "Старк" заснував цю школу з ідеєю того, що Третій армійський корпус має найбільше досвіду, має найкраще розуміння, що таке НРК, як він використовується", – розповів "Брокер".

Крім підготовки військових, школа проводить платні курси для цивільних – це допомагає утримувати інфраструктуру закладу, а також поширює серед населення ідею роботизації війська.

Логістика – основа підготовки, а черга на навчання скоротилася вдвічі

Основний напрям підготовки в школі – логістичні місії, які, за словами Павлова, можна впроваджувати й масштабувати вже зараз. Крім того, курсантів знайомлять з роботою турелі та навчають виконувати інженерні завдання, зокрема мінування.

Попит на навчання зберігається: збільшення спроможності школи дало змогу скоротити чергу з шести місяців до чотирьох.

Евакуація загиблих з кілзони: технічних рішень для дистанційного завантаження поки немає

Одне з питань, які найчастіше постають на фронті з застосуванням НРК, – евакуація тіл загиблих з кілзони.

За словами Павлова, для цього потрібні спеціалізовані засоби: НРК здатен вивезти загиблого, але спочатку тіло треба завантажити на платформу, а поруч часто немає піхоти, яка могла б зробити це без ризику для себе. Тому не лише сама евакуація, а й завантаження мають відбуватися дистанційно.

Фото: НРК у школі (Лев Шевченко, РБК-Україна)

"Серійних засобів, які повністю виконують це завдання, зараз немає", – зазначив засновник школи.

У школі курсанти можуть опанувати загальну логіку евакуаційної місії, а повноцінно відпрацьовувати дистанційне завантаження загиблого стане можливим, коли відповідні технічні рішення стануть серійними й доступними підрозділам.

Три категорії НРК: від мінування до евакуації

Техніка, яку отримує Школа НРК KILLHOUSE Academy, здебільшого відповідає комплексам, що найчастіше використовуються в ЗСУ та в корпусі загалом – партнери, які вже співпрацюють з корпусом, розуміють місію школи й передають їй засоби для навчання, розповів "Брокер".

Усі НРК у школі поділяють на три категорії – малі, середні та великі. Малі комплекси виконують місії мінування або камікадзе, середні – логістичні або евакуаційні.

Великі НРК застосовують або для масштабних логістичних завдань, або для спеціалізованих операцій – наприклад, витягання іншого НРК чи розмінування за допомогою спеціальних коліс. До НРК також можна прикріпити маніпулятор – це дає змогу дистанційно виконувати інженерні функції на позиціях, зокрема встановлювати розтяжки й сітки, без ризику для особового складу.

"95% усіх місій НРК, які виконуються, – це логістичні місії", – зазначив "Брокер", додавши, що це дає безпосередню користь, дозволяючи виконувати підвезення без ризику для особового складу.

Евакуаційні місії виконуються рідше – переважно через складність реалізації: не всі психологічно готові до таких завдань, а й самі місії потребують значно більшої підготовки.

Плани: роботизувати всі підрозділи та готувати інженерів для ремонту НРК

Головний план розвитку школи – нарощувати спроможність і продовжувати підготовку операторів, доки не буде роботизовано всі підрозділи. Потреба у фахівцях залишається великою, тому Школа НРК KILLHOUSE Academy планує готувати більше операторів і передавати бойовий досвід підрозділам Сил оборони.

Паралельно школа розвиває окремий інженерний напрям – підготовку фахівців, здатних обслуговувати, ремонтувати й адаптувати НРК до бойових завдань. Такі інженери потрібні і в бойових підрозділах, і в майстернях: комплекс необхідно підготувати до місії, а після повернення перевірити, відремонтувати й знову ввести в роботу.

"Це важливо не лише для війська: підготовка інженерних фахівців загалом сприятиме зміцненню українського оборонно-промислового комплексу", – додав Павлов.

Питання – відповіді (FAQ):

– Для чого Школі НРК KILLHOUSE Academy потрібен важкий НРК Protector?

– Комплекс використовуватимуть як демонстраційний засіб: курсантів знайомитимуть з його роботою та навчатимуть застосовувати його в логістичних місіях — доставці вантажів до проміжних точок підвозу та підвезенні менших НРК ближче до району застосування.

– Чому ваучерна модель фінансування навчання операторів НРК досі не працює?

– Хоча формальний механізм існує з жовтня 2024 року (постанова Кабміну №1129, поширена на НРК у серпні 2025-го), для його запуску потрібні офіційне державне замовлення, бюджетні кошти та контракти зі школами — цього поки немає, тому компенсацій школи не отримують.

– Скільки людей уже закінчили Школу НРК KILLHOUSE Academy?

– Близько 2 тисяч осіб, переважно військовослужбовців; школа також проводить платні курси для цивільних, що допомагає утримувати інфраструктуру закладу.

– Яку проблему з евакуацією загиблих з кілзони поки не вирішено?

– Серійних технічних рішень для дистанційного завантаження тіла загиблого на платформу НРК наразі немає — саме це, а не сама евакуація, є головною перешкодою, оскільки поруч часто відсутня піхота, яка могла б зробити це без ризику для себе.