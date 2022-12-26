Чому послом України у Болгарії призначили некадрового дипломата: відповідь МЗС

"Щодо призначення на посаду посла Олесі Ілащук, то за наявною в МЗС інформацією, вона отримала диплом з відзнакою за спеціальністю "Країнознавство" кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Має кваліфікацію спеціаліста з міжнародних відносин , перекладачки. Вільно володіє англійською мовою", - йдеться у повідомленні міністерства.

У МЗС також зазначили, що уряд Болгарії після оцінки її кандидатури, як це заведено у міжнародній практиці, негайно надав агреман Ілащук, не маючи жодних застережень щодо її роботи в Болгарії.

"Призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою. В Україні за останні два роки всі некадрові дипломати, призначені на посади послів, демонструють гідні результати роботи. Тільки за ними, а не інтерпретаціями та образами і слід судити про роботу Посла за кордоном" , - зазначили у прес-службі МЗС.

Раніше стало відомо, що президент України призначив послом у Болгарії Олесю Ілащук. За інформацією ЗМІ, у неї не має жодного дипломатичного досвіду, також раніше вона працювала гештальт-психологом та сексологом.