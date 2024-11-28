Чому пітніють фари авто і що з ними робити: поради автомобілістам

Якщо чесно, то навіть дивно, чому запотівання фари ми вважаємо нетиповою ситуацією. Адже всі передумови для того є на постійній основі: щільно закритий простір, тепле повітря зсередини, холодне повітря ззовні. Саме за таких умов пітніє скло в окулярах, у наших квартирах, в салоні авто тощо. Але ж ні – конструктори автомобілів подбали, щоб на фари і ліхтарі ця "типовість" не поширювалася. Чому ж таки наші фари пітніють?

Звідки у фарах волога

Щоб в закритому корпусі фари за температурних перепадів не утворювався конденсат, її корпус має цілу систему вентиляції – один чи два особливі маленькі отвори, так звані сапуни. Зазвичай в цих каналах стоять фільтри, які перешкоджають проникненню у фару разом з повітрям пилу і великої кількості вологи. І оскільки при штатному стані речей води у фарі бути не повинно, випадкова кількість вологи цією системою вентиляції швидко видаляється.

Але буває, що волога у фару потрапляє в надмірній кількості:

На автомийці. Ситуація найбільш характерна для зими, коли фара зсередини гаряча, атмосфера навколо дуже волога і температура назовні при тому набагато нижча, ніж у фарі. В такому випадку гаряча фара, охолоджуючись, інтенсивно засмоктує в себе навколишнє повітря – разом з великою кількістю вологи. Впоратись з таким зволожуванням штатна система вентиляції відразу не може. Але якщо фара в цілому справна, за кілька годин волога з неї таки випаровується;

Несправна вентиляція фари. Якщо система вентиляції фари несправна – засмічені фільтри, перегнуті трубки тощо, то вона не може впоратись ані з незначним, так би мовити, природнім запотіванням, ані з нештатним, типу того, що зустрічається на автомийці;

Порушена герметичність фари. Іноді фара пітніє при охолодженні після поїздки просто надворі, без видимих обтяжуючих умов. Таке буває, якщо на корпусі фари є пошкодження, отвори чи тріщини, через які при охолодженні всередину засмоктується настільки багато вологого повітря, що з ним не може впоратись навіть справна система вентиляції. Зауважимо, що при тому фара може здаватись зовні абсолютно цілою, але насправді мати малопомітні фатальні тріщини, наприклад, по шву герметика, який з’єднує корпус і пластиковий ковпак (скло).

Слід зазначити, що фронтальна світлотехніка не обов’язково може пітніти після роботи, адже в багатьох моделях корпус фари, будучи розташованим у підкапотному просторі, нагрівається від двигуна. І цього достатньо, щоб при остиганні фари виникла різність температур і тиску, достатня для засмоктуванні у корпус зовнішнього повітря.

Що робити з фарою, яка пітніє

Пересічному водієві цілком по силах оглянуту фару зовні з усіх боків, принаймні, ті її частини, які доступні без демонтажу. Часто тріщини і пробоїни у корпусі видно неозброєним оком. Також можна з’ясувати з літератури чи інтернету, де на корпусі розташовані вентиляційні отвори і прочистити їх, попутно замінивши чи промивши фільтри на вході.

Звісно, якщо будуть виявлені певні важки пошкодження – або взагалі не буде виявлено нічого – доведеться звертатись фахівців.

Якщо коротко

Не поспішайте замінювати вашу пітніючу фару на нову (і тим більше на бувшу у використанні). Якщо після вжитих вами заходів явище повторюється, шукайте майстерню, де працюють професіонали відповідного профілю. Які акуратно розберуть ваш світловий прилад, знайдуть місця потрапляння у нього вологи і ліквідують їх.

Проте, головне, що слід розуміти – довго експлуатувати фару, яка часто перебуває у спітнілому стані, не можна. Це і небезпечно з точки зору аварійності, і загрожує такими наслідками як псування рефлектора фари та її електричного начиння. А це потягне за собою чималі фінансові витрати.