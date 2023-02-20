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Чому під час тривоги поїзди не їздять через мости: відповідь начальника київського метро

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Київ, Понеділок 20 лютого 2023 10:27
Чому під час тривоги поїзди не їздять через мости: відповідь начальника київського метро Фото: начальник київського метро пояснив, чому поїзди не їздять мостами під час тривоги (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Рішення зупиняти рух метро мостами під час повітряної тривоги у Києві спрямоване на безпеку цивільного населення. Оскільки мости є найуразливішими ділянками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київського метрополітену Віктора Брагінського в інтерв'ю "ТСН".

Насамперед він пояснив, що рішення заборонити курсування поїздів метрополітену на відкритих ділянках та через мости під час повітряної тривоги було ухвалено Радою оборони Києва.

"Фахівці зазначають, що коли оголошується повітряна тривога, населення має бути в укритті, а не їздити в автобусі чи у вагоні метро. Рішення спрямоване насамперед на безпеку цивільного населення", - зазначив він.

При цьому Багінський зазначив, що йому невідомо, якими правилами користується міська електричка, оскільки вона " не підкоряється місту".

"Ми чітко виконуємо рішення Ради оборони Києва, яке забороняє рух транспорту під час тривоги... В одному поїзді метро може перебувати до 1000 осіб, і це дуже небезпечно. Не слід забувати, що мости - це найбільш уразливі ділянки, тому вони перекриваються під час тривоги", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли у метро Києва відкриють другі виходи на станціях , які були закриті з початком повномасштабного вторгнення РФ до України.

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Київ метро воздушная тревога
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