Чому під час тривоги поїзди не їздять через мости: відповідь начальника київського метро

Рішення зупиняти рух метро мостами під час повітряної тривоги у Києві спрямоване на безпеку цивільного населення. Оскільки мости є найуразливішими ділянками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київського метрополітену Віктора Брагінського в інтерв'ю " ТСН ".

Насамперед він пояснив, що рішення заборонити курсування поїздів метрополітену на відкритих ділянках та через мости під час повітряної тривоги було ухвалено Радою оборони Києва.

"Фахівці зазначають, що коли оголошується повітряна тривога, населення має бути в укритті, а не їздити в автобусі чи у вагоні метро. Рішення спрямоване насамперед на безпеку цивільного населення", - зазначив він.

При цьому Багінський зазначив, що йому невідомо, якими правилами користується міська електричка, оскільки вона " не підкоряється місту".